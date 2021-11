La première version de la décision finale publiée mercredi ne fait pas l'unanimité, loin de là, et les négociateurs des quelque 200 pays réunis à Glasgow depuis le 31 octobre ont encore du pain sur la planche jusqu'à vendredi 18 h, fin théorique de la réunion qui a toutes les chances de se prolonger au-delà.

Il y a encore beaucoup de travail à faire , a reconnu le président de la COP26 Alok Sharma jeudi. Je suis inquiet du nombre de problèmes qui persistent sur les questions de financement à la veille de la fin prévue , a-t-il ajouté, appelant à la fois à l' ambition et aux compromis .

Comme je l'ai dit hier, le monde nous regarde et voudrait nous voir travailler ensemble et parvenir à un consensus. Et nous ne pouvons pas le laisser tomber. Une citation de :Alok Sharma, président de la COP26

Malgré les nouveaux engagements à l'échéance 2030 annoncés juste avant et depuis le début de la COP, le monde se dirige toujours vers un réchauffement catastrophique de +2,7 °C, selon l'ONU. Loin des objectifs de l'Accord de Paris de limiter la hausse de la température bien en deçà de +2 °C par rapport à l'ère préindustrielle, et si possible à +1,5 °C.

C'est d'ailleurs ce constat alarmant qu'ont voulu souligner plus de 200 climatologues jeudi dans une lettre ouverte dans laquelle ils se demandent en substance si les mises en garde limpides de la science ont bien été entendues.

La COP26 est un moment historique pour le destin du climat, des sociétés et des écosystèmes , ont-ils souligné, réclamant des actions immédiates, fortes, rapides, durables et à grande échelle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU (GIEC), en août, alertait en particulier contre le risque d'atteindre le seuil de +1,5 °C autour de 2030, soit 10 ans plus tôt qu'estimé précédemment. Une perspective sombre alors que chaque dixième de degré en plus apporte son lot de catastrophes supplémentaires.

Entre promesses non tenues et exigences élevées

Le premier projet de déclaration finale de la COP26 mis sur la table par les Britanniques insiste bien sur la nécessité de renforcer l'ambition pour respecter l'Accord de Paris et demande aux pays qui ne l'ont pas fait de soumettre de nouveaux engagements renforcés en 2022.

Mais le projet, dont une deuxième version est prévue d'ici vendredi matin, a reçu un accueil mitigé, notamment de la part des pays pauvres, qui estiment que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, notamment en matière d'aide financière.

Au cœur de cette question explosive, la promesse non tenue des pays riches de porter à 100 milliards de dollars par an leur aide climat aux pays du Sud à partir de 2020.

Certains pays du Sud dénoncent aussi les exigences du monde développé, responsable du réchauffement de la planète, envers le monde en développement, en première ligne face à ses impacts.

Nous n'avons pas la même responsabilité [...]. Ils devraient prendre l'initiative et faire leur devoir contre le réchauffement, a ainsi plaidé jeudi le Bolivien Diego Pacheco au nom du Like Minded-Group of Developing Countries qui représente en bloc des pays en développement et émergents, dont la Chine.

Au milieu de tous ces obstacles sur la route d'un succès d'une COP cruciale pour tenter de garder vivant l'objectif de +1,5 °C, l'annonce surprise mercredi par les États-Unis et la Chine d'un accord pour renforcer leur action climatique a apporté une lueur d'espoir.

Au-delà de la COP, c'est important pour le monde , a déclaré à l' AFPAgence France-Presse le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans.

Cela aide à créer une meilleure atmosphère , a-t-il ajouté. Mais nous avons encore énormément de travail à faire [...] et de nombreux pays ont des demandes. Nous devons nous assurer que tout le monde soutienne un accord qui doit également être très ambitieux si nous voulons préserver Paris.

Prochain rendez-vous à Charm el Cheikh L’Égypte a été officiellement sélectionnée pour accueillir l’an prochain la COP27, a annoncé jeudi le ministère de l’Environnement égyptien, précisant que la conférence sur le climat aurait pour cadre la station balnéaire de Charm el Cheikh. Par ailleurs, via Twitter, le souverain de Dubaï a déclaré que les Émirats arabes unis ont été choisis pour organiser la COP28 en 2023.

Avec les informations de Reuters