Parcs Canada veut faire de ses visiteurs des citoyens scientifiques

L’objectif vise à inciter les visiteurs de certains parcs nationaux à capter des photos de la côte à un endroit précis pour ensuite les partager sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #Coastie ou directement sur le site web de l'initiative.

Ces images et les données seront ensuite analysées et mises à la disposition de l’Université de Windsor. Des chercheurs utiliseront ces données pour analyser l’évolution du littoral et les phénomènes comme l’érosion et le rétablissement des dunes.

Aux parcs nationaux participants, des stands sont installés avec des instructions sur la façon de prendre les photos et de les partager.

Essentiellement, une "coastie" est une photo de la côte qui est ensuite téléversée et qui nous aide à surveiller l’évolution de la côte due aux changements climatiques , a expliqué Samantha Larouche, agente d’éducation au parc national Kouchibouguac au Nouveau-Brunswick.

Samantha Larouche, agente d'éducation au parc national Kouchibouguac Photo : Radio-Canada / Kate Letterick

L’idée de demander l’aide de simples citoyens pour analyser les côtes est venue d’un collègue au parc national de l’Île-du-Prince-Édouard selon Mme Larouche. L’Université de Windsor a ensuite embarqué dans le projet.

Nous savons que les visiteurs adorent prendre des photos et nous voulons vraiment utiliser ces informations à des fins de conservation , a expliqué Mme Larouche.

Par ailleurs, Samantha Larouche soutient que les tempêtes de plus en plus importantes ont entraîné des changements dans le parc. L'équipe de conservation du parc surveille les effets de changements climatiques et de ces tempêtes dans l'espoir de trouver des moyens d'en atténuer les répercussions.

Nous espérons que les images nous réveilleront à ces changements et que nous les verrons en face de nous , a lancé Mme Larouche.

Au Nouveau-Brunswick, le parc national Fundy participe également au programme. La réserve Pointe-Pelé en Nouvelle-Écosse et le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard sont aussi de l’initiative comme celui de l'Île-de-Sable en Ontario.

Avec des informations de Kate Letterick de CBC