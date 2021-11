Des étudiants sherbrookois séquestrent du CO2 dans des résidus d’amiante

La technologie développée par des étudiants de la Faculté de génie a décroché une bourse de 250 000 $ remise par Elon Musk dans le cadre du concours XPRIZE Carbon Removal.

Nous voulons capter les émissions de CO2 présentes dans l’atmosphère et les séquestrer avec les résidus d’amiante présents en grande quantité en Estrie , explique l’étudiant en génie, Alexandre Camiré.

Pour respecter l’Accord de Paris sur le climat visant à limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré Celsius d'ici 2090, le CO2 doit être capté directement dans l’atmosphère.

Nous avons beaucoup d'amiante en Estrie. C'est un enjeu pour la santé de la population et la contamination de l’eau. Nous avons vu une opportunité pour revaloriser ces déchets miniers pour en faire la séquestration que l’on a captée dans notre phase d'absorption du CO2 , indique M. Camiré.

Il explique que les déchets miniers sont utilisés pour faire un procédé de carbonatation, soit en accélérant un processus naturel.

Nous effectuons un processus chimique pour faire réagir le CO2 avec l’amiante pour former un carbonate de magnésium qui est une roche inerte et inoffensive pour la population. Nous voulons redonner un aspect naturel au tas d'amiante, nous voulons redonner le potentiel d’il y a 150 ans , mentionne Alexandre Camiré.

Il rappelle que le potentiel de séquestration est énorme en Estrie.

Le montant de la bourse servira à peaufiner la technologie en vue de se qualifier pour le grand prix de 50 millions de dollars qui sera remis par la Musk Foundation en 2025.

À écouter : Entrevue avec Alexandre Camiré à l'émission Vivement le retour