Le passage du premier ministre François Legault à Shawinigan vendredi pourrait venir avec une annonce importante sur le plan économique. Cette visite du premier ministre a lieu la veille de l’ouverture du conseil général de la Coalition avenir Québec (CAQ) qui se tiendra du côté de Trois-Rivières et qui marquera les 10 ans d’existence de la formation politique.

Peu d’informations ont filtré jusqu’à maintenant sur la venue du premier ministre québécois en Mauricie, vendredi. Un cortège de cinq ministres l’accompagneront pour cette annonce à saveur économique où il sera question d’emploi et de pénurie de main-d’oeuvre.

Il faut dire que Shawinigan a connu des années difficiles sur ce plan, mais ce n’est pas pour cette raison que le gouvernement y tiendra son point de presse, selon la députée caquiste de Laviolette--Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.

Avant le début de la pandémie, François Legault avait entamé une tournée des régions. Le passage en Mauricie était prévu, mais a dû être abandonné, comme l’explique la députée.

On était rendu à mon comté et la pandémie est arrivée. Ils m’ont dit : "Ne désespère pas, on va y aller quand même aussitôt qu’on peut reprendre les tournées des régions." Chose promise, chose faite.

La députée de Laviolette--Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif accompagnée du premier ministre François Legault (archives). Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

Pour réduire les attentes des intervenants locaux, Marie-Louise Tardif confirme que c’est une annonce nationale et non particulière à la région. Ce n’est pas une annonce pour une entreprise ou pour un projet spécifique à Shawinigan. Ce n’est pas pour Shawinigan parce que ça se fait à Shawinigan , annonce-t-elle, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, a sollicité et obtenu une rencontre en marge du point de presse. Il estime que le gouvernement a du rattrapage à faire depuis le déménagement de Nemaska Lithium à Bécancour. En entrevue sur les ondes d’ICI Première, Michel Angers raconte avoir avalé la pilule, mais vendredi, il compte s’assurer que Shawinigan fait partie des plans pour l’électrification des transports.

Le gouvernement sait exactement où on loge de ce côté-là. On est prêts à contribuer comme d’autres à l’évolution de cette filière d’électrification des transports , indique-t-il.

Par ailleurs, en plus de sa rencontre avec Michel Angers, il est prévu que François Legault partage un dîner avec plusieurs maires et mairesses de la région, à la demande de la députée Marie-Louise Tardif.

Le plus gros événement politique des derniers mois

Par ailleurs, les ministres de la CAQCoalition avenir Québec feront d'une pierre deux coups pendant leur voyage dans la région. Samedi et dimanche, 850 membres et militants du parti se réuniront au Centre d’événements et de congrès (CECI) de l’hôtel Delta, à Trois-Rivières, pour le conseil général du parti.

Il s’agit du plus gros événement politique au Québec des 18 derniers mois. Dans le but de respecter les mesures sanitaires, la Coalition avenir Québec tiendra son rassemblement dans deux grandes salles, avec de la distanciation. Il y a des activités qui vont se dérouler en virtuel et aussi en présentiel.

Le thème du conseil général est axé sur les régions. La CAQCoalition avenir Québec va se présenter comme le parti qui crée des emplois dans les régions, notamment en Mauricie.

Les propositions abordées seront de nature économique. Il sera question notamment de mieux soutenir les agriculteurs, d’améliorer les infrastructures dans les municipalités et d’encourager l’entrepreneuriat.

Le rassemblement de la Coalition avenir Québec sera le moment de galvaniser les troupes et de permettre aux militants de s’adresser directement au premier ministre.