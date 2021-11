Cérémonies du jour du Souvenir et mesures sanitaires à Ottawa et Gatineau

La cérémonie nationale du jour du Souvenir à Ottawa est ouverte au public au Monument commémoratif de guerre du Canada cette année, contrairement à novembre 2020. L'année dernière, les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont forcé la cérémonie nationale et bien d'autres à être organisées de façon virtuelle.

Ceux qui veulent participer aux cérémonies organisées un peu partout à Ottawa et à Gatineau doivent respecter la distanciation physique et porter un masque.

La Légion royale canadienne indique sur son site web qu'il n'y aura pas de défilé d'anciens combattants ni de défilé des Forces armées canadiennes. Des couronnes auront été placées à l’avance au mémorial.

La Légion indique que les spectateurs seront autorisés, bien qu'ils diffuseront également la cérémonie nationale en direct sur Facebook et à la télévision.

Des émissions spéciales du jour du Souvenir seront diffusées à la radio, à la télévision et sur le web. L'émission spéciale radiophonique sur ICI Première sera animée par Philippe Marcoux, de 10 h 55 à 12 h. La cérémonie sera aussi diffusée en direct sur les ondes d’ICI Télé et d'ICI RDIRéseau de l'information , et une émission spéciale sera diffusée entre 10 h 45 et 12 h, et sera animée par Daniel Thibeault.

Jeudi matin, le conseiller Matthew Luloff, un ancien combattant et agent de liaison de la Ville d'Ottawa pour les questions relatives aux anciens combattants et d'ordre militaire, a fait la visite du mémorial du jour du Souvenir organisé par Gaëtan Beaudry, un résident du quartier Orléans à Ottawa.

Le conseiller Luloff participe à plusieurs cérémonies jeudi.

Le conseiller Matthew Luloff devant un mémorial organisé par Gaëtan Beaudry, résident d'Orléans, pour le jour du Souvenir. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Par ailleurs, des aéronefs des escadres de l’Aviation royale canadienne vont effectuer des survols d’un bout à l’autre du Canada, pour les commémorations du jour du Souvenir.

Des avions-chasseurs CF-18 Hornet des Forces canadiennes survoleront la cérémonie nationale, à Ottawa. Photo : CF-18 / CBC

Des CF-18 Hornet, chasseurs à réaction, survoleront la cérémonie nationale, à Ottawa. Des aéronefs de l’Aviation royale canadienne survoleront également d'autres villes canadiennes.

L’ambassadrice de France au Canada, Kareen Rispal, et son homologue allemande, Sabine Sparwasser, déposeront des fleurs lors de la cérémonie nationale au Monument commémoratif de guerre du Canada.

Une cérémonie aura lieu au Cénotaphe Eastview à 14 h, au 294 rue Cyr, dans le secteur Vanier. Plusieurs personnalités publiques, dont l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, seront présentes.

Ailleurs à Ottawa, le cimetière militaire national de Beechwood organisera un événement commémoratif à 10 h 30.

Quelques cérémonies organisées par la Légion

Pour une liste complète des services, visitez le site web de la Légion royale canadienne  (Nouvelle fenêtre) .

Ottawa

Brantwood Place Gates, rue Main et rue Beckwith

Cénotaphe de Westboro, 1636 avenue Byron

Cérémonie du jour du Souvenir du MIFO Mouvement d'implication francophone d'Orléans , 660 rue Carrière

Gatineau

Parc commémoratif d'Aylmer, coin de la rue Principale et de la rue Park

Cénotaphe de Gatineau, au coin Notre-Dame et du boul. Maloney Est

Nepean

École secondaire John McCrae, 103 Malvern Dr

Branche Bells Corners, 4096 chemin Old Richmond

Carleton Place

Parc commémoratif, 38 rue Franklin

Clarence-Rockland