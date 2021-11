Une femme de Longueuil et ses deux filles sont retrouvées en Ontario

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a confirmé jeudi soir qu'une mère et ses deux fillettes jumelles portées disparues depuis mardi ont été retrouvées saines et sauves en Ontario.

L'entourage des trois personnes s'inquiétait de leur disparition.

Elles ont finalement été retrouvées à Hammond, à environ deux heures de route de Longueuil.

Des informations reçues par le SPALService de police de l'agglomération de Longueuil et transmises à la Police provinciale de l'Ontario (PPO) ont permis de repérer la femme et ses deux filles. La PPOPolice provinciale de l'Ontario les rencontrera dans les prochaines heures pour leur offrir des services et du soutien, et essayer de comprendre les circonstances de leur disparition.

L'agent Jean-Pierre Voutsinos, du SPALService de police de l'agglomération de Longueuil , avait expliqué en matinée que les critères n'étaient pas remplis pour lancer une alerte Amber dans cette affaire, comme il ne s'agissait pas d'un enlèvement.

Le SPALService de police de l'agglomération de Longueuil avait précisé que la femme et ses deux filles se déplaçaient possiblement en transport en commun et qu'elles auraient pu se trouver entre le Québec et le Manitoba.