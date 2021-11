Des difficultés d’approvisionnement retardent l’assemblage de véhicules chez Lion

Ainsi, pour le trimestre qui s’est terminé le 30 septembre 2021, l’entreprise a construit 40 véhicules (28 autobus et 12 camions). Au même trimestre l’an dernier, elle avait réalisé l’assemblage de 10 véhicules (tous des autobus scolaires).

Dans sa présentation aux investisseurs, la direction de Lion Électrique a précisé que les difficultés d’approvisionnement touchent des activités moins essentielles, comme l’assemblage de modules métalliques, des composants en plastique et des câbles.

L’entreprise, dont le siège social est à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, a constaté des délais prolongés pour la livraison de nombreuses pièces et de matières premières.

Dans sa présentation, Lion Électrique n'a pas précisé combien de véhicules elle aurait pu assembler en surplus en raison de ses difficultés d’approvisionnement.

Soyons clairs, même si nos livraisons représentent une hausse importante par rapport aux 10 véhicules que nous avons livrés à la même période l'an dernier, ce chiffre est significativement inférieur à notre objectif , a admis le président et fondateur Marc Bédard, lors d'une conférence téléphonique visant à discuter des résultats trimestriels.

L'analyste Benoit Poirier, de Desjardins Marché des capitaux, prévoyait que la société serait en mesure de livrer 80 véhicules au cours du trimestre. C'est une surprise, puisque la direction avait souligné que sa stratégie d'emmagasiner les composantes clés aurait pour effet d'atténuer les enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement.

Une crise qui se poursuivra jusqu'en 2022

Marc Bédard, président fondateur de Lion Électrique Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au cours du troisième trimestre, la société dirigée par Marc Bédard a mis en place plusieurs mesures pour améliorer la performance de la chaîne d’approvisionnement : augmentation du nombre de fournisseurs, augmentation de la fabrication à l’interne de certaines pièces et un approvisionnement sélectif de matières premières au bénéfice de certains de ses fournisseurs.

Le constructeur s’attend à ce que la crise de la chaîne d’approvisionnement persiste l’an prochain.

L’entreprise a affiché des revenus de 11,9 millions de dollars américains au troisième trimestre de 2021, comparativement à 2,6 millions de dollars américains il y a un an.

Le bénéfice net de 123 millions de dollars américains pour le troisième trimestre est essentiellement attribué à des éléments comptables. Au troisième trimestre l’an dernier, Lion Électrique avait déclaré une perte nette de 38,6 millions de dollars américains.

Au début de novembre, le carnet de commandes du constructeur comptait 2024 véhicules urbains tout électriques de poids moyen et lourd (261 camions et 1763 autobus), d’une valeur totale d’environ 500 millions de dollars.

Ce carnet comprend notamment la commande conditionnelle de 1000 autobus électriques scolaires de Student Transportation of Canada.

Le titre de Lion a clôturé à 16,30 $, jeudi, à la Bourse de Toronto, en hausse de 7,2 %.

En début de semaine, le président et fondateur de la Compagnie électrique Lion, Marc Bédard, soutenait lors d’un discours devant le Centre canadien de Montréal que les gouvernements du Québec et d’Ottawa devaient changer leurs critères d'appels d'offres en matière de transport afin de prioriser l'achat local et mettre fin à la règle du plus bas soumissionnaire.

Marc Bédard donnait en exemple le Buy American Act qui contraint son entreprise à assembler les véhicules commandés aux États-Unis dans son usine de l'Illinois. Cette usine devrait entrer en fonction dans la deuxième moitié de l'année 2022.