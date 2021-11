Des parents demandent d’allonger les prestations du RQAP 

Depuis le 1 er janvier 2021, les nouveaux parents peuvent prendre un congé parental de 18 mois au Québec. La mesure ne fait cependant pas que des heureux, puisque le montant des prestations offertes aux parents n’a pas été augmenté en conséquence. Alors que le Québec vit un important manque de places en garderie, des parents souhaiteraient que plus d’aide soit offerte aux familles.

La possibilité de prendre 18 mois de congé n’est pas très connue chez les nouveaux parents, et est même difficile à trouver sur le site du gouvernement.

C’est une mesure qui permet aux parents d’étendre sur 18 mois le même nombre de semaines auxquelles ils avaient droit avant , explique la députée solidaire de Sherbrooke Christine Labrie.

Le problème, c'est cependant l'argent, croit la députée. En octobre, elle a d’ailleurs proposé au gouvernement de François Legault de prolonger les prestations du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) pendant 18 mois.

Une fausse bonne nouvelle

Joëlle Bernard et son conjoint Mathieu Bisson font partie du mouvement « Ma place au travail », fondé en réponse à la pénurie de places en garderie dans la province. Bien qu'ils attendent bientôt un enfant, ils n'ont pas l'intention de choisir un congé parental allongé.

C’est comme une fausse bonne nouvelle, de dire "on peut prendre 18 mois de RQAPRégime québécois d'assurance parentale , mais 6 mois à vos frais." [...] C’est comme si finalement on repousse un peu le moment où on se retrouve sans salaire, pas de place [en garderie] , déplore Joëlle Bernard.

Au point de vue du droit du travail, les employeurs n'auront pas le choix d'accorder ces six mois, donc c'est déjà ça , remarque quant à lui Mathieu Bisson.

Pour Québec solidaire comme pour les deux parents, ceux qui ne trouvent pas de place en garderie devraient toutefois avoir droit à une aide d'urgence.

J'ai envie de faire un clin d'œil à la pandémie, où il y a eu un programme fédéral pour aider les familles qui avaient perdu temporairement leur emploi pendant la pandémie. Quelque chose de cet ordre-là, peut-être ? Une citation de :Mathieu Bisson, papa et membre du mouvement « Ma place au travail »

Le pédiatre Jean-François Chicoine milite depuis une vingtaine d'années pour que le congé parental soit prolongé et rémunéré. Il perçoit finalement une ouverture chez les familles. Avec la COVID, les places en service de garde qui se rétrécissent comme une peau de chagrin, le manque d'éducatrices, les habitudes de télétravail, c'est sûr que c'est venu secouer beaucoup de choses. Je pense que beaucoup de familles se demandent si 18 mois, ce serait beaucoup plus intéressant pour leur famille que 12 mois.

Le ministère du Travail n'a pas été en mesure de confirmer combien de familles ont choisi, depuis le 1er janvier, de prendre un congé parental de 18 mois.

