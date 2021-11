Des associations veulent récolter 3 M$ pour aider les sinistrés du séisme en Haïti

Le Groupe interrégional de soutien en réponse aux organisations municipales d'Haïti ( GISROMHGroupe interrégional de soutien en réponse aux organisations municipales d'Haïti ) a lancé une campagne de financement en octobre et elle se poursuivra jusqu'au 3 janvier. Différents événements se tiendront au cours des prochaines semaines.

Les trois millions de dollars, ça a l'air d'une grosse somme, mais les besoins étant immenses, ça représente une goutte d'eau dans l'océan. Mais nous comptons faire boule de neige avec cette initiative qui peut être imitée par d'autres personnes, d'autres organismes , a affirmé le président du GISROMHGroupe interrégional de soutien en réponse aux organisations municipales d'Haïti , Jean-Félix Duval, en conférence de presse mercredi.

La campagne compte déjà sur des promesses de dons de plusieurs grandes entreprises s'élevant autour de 2 millions de dollars, a précisé M. Duval, à La Presse canadienne.

Les fonds recueillis serviront à soutenir des projets déjà en place dans les trois départements frappés par le tremblement de terre dans le sud du pays, ayant fait de nombreuses victimes.

L'argent ira directement aux associations sur le terrain et financera des initiatives en matière d'éducation, de santé et d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, a indiqué M. Duval.

Des victimes du séisme du 14 août dorment ici dans le jardin de l'hôpital de Les Cayes. Photo : AP / Joseph Odelyn

Le financement ciblera les écoles communautaires endommagées, les centres de santé communautaires dans les zones les plus touchées ainsi que la remise en fonction de systèmes d'approvisionnement en eau potable. La campagne de collecte de fonds peut compter sur l'appui de l'ancien joueur et capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, qui agit à titre de porte-parole.

Selon lui, cette initiative se démarque par le fait qu'elle va au-delà de l'urgence et qu'elle vise à renforcer les capacités collectives des trois départements du sud d'Haïti touchés par les récentes catastrophes .

C'est une cause vraiment très importante. Ce n'est pas juste la reconstruction de bâtiments. Les gens affectés actuellement le sont dans leur vie de tous les jours. L'eau potable n'est pas présente, les enfants n'ont pas accès à l'école , a affirmé M. Bernier, analyste chez TVA Sports et entraîneur à l'Académie du CF Montréal.

Acheminer l'argent

La situation socio-économique et politique s'est aggravée en Haïti depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse cet été. Malgré ce contexte, le GISROMHGroupe interrégional de soutien en réponse aux organisations municipales d'Haïti est convaincu que les fonds arriveront à bon port sans trop de difficulté grâce à ses liens avec les associations locales.

C'est vrai que les problèmes sociopolitiques actuellement en Haïti avec les bandits, c'est très difficile de circuler. Par contre, étant donné que les associations sont déjà bien ancrées dans les zones affectées par le tremblement de terre, ce ne sera pas vraiment difficile pour GISROMHGroupe interrégional de soutien en réponse aux organisations municipales d'Haïti d'agir. Une citation de :Lemane Delva, responsable de sélectionner les projets sur le terrain

On ne manipule pas trop de matériel en tant que tel. On recueille plus de l'argent. L'argent, c'est beaucoup plus facile à transférer en Haïti à travers les banques, les maisons de transferts. Et ça va directement à des gens qui gèrent ces projets-là , a ajouté M. Duval.

Parmi les activités dans le cadre de la campagne de financement, figurent entre autres un radiothon prévu ce week-end, un brunch-bénéfice le 21 novembre, un spectacle de Noël en décembre ainsi qu'une soirée culturelle en janvier.