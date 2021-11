Une élève de 7e année victime d’insultes raciales à répétition, selon ses parents

Attention : cet article pourrait choquer certains lecteurs.

Phoebe Fyffe et Jason McDonald affirment que sept garçons qui font partie du même groupe d'amis à l'école catholique St. Francis of Assisi à Innisfil, en Ontario, utilisent le mot en n pour insulter leur fille, qui est Noire.

L'intimidation a eu lieu depuis septembre, tant dans la salle de classe que dans l'autobus scolaire, et en présence d'enseignants ou de chauffeurs d'autobus, disent-ils. Ils ajoutent avoir des preuves de ces incidents.

La violence verbale s'est intensifiée la semaine dernière, selon Mme Fyffe, lorsque l'un des garçons a dit à sa fille qu'il était membre du Ku Klux Klan (KKK), la plus ancienne organisation haineuse suprématiste blanche des États-Unis.

CBC News ne dévoile pas le nom de la fille pour protéger sa vie privée.

Mme Fyffe affirme que les abus se sont poursuivis même si elle les a signalés aux responsables du Simcoe Muskoka Catholic District School Board [SMCDSB, Conseil scolaire catholique du district de Simcoe Muskoka, traduction libre], et même après que certains des garçons eurent été abordés et sanctionnés par des suspensions.

Elle a peur , a déclaré Mme Fyffe au sujet de sa fille dans une entrevue exclusive avec CBC News. Elle m'a demandé ce qu'elle doit faire quand ils l’attaquent. [...] Elle n'est pas à l'aise dans sa classe.

Réponse du conseil scolaire

Christine Monteiro-Almeida, surintendante de la région Barrie Sud-Est du SMCDSBSimcoe Muskoka Catholic District School Board , a confirmé à CBC News que l'école est au courant de trois cas d'utilisation d'insultes raciales, ainsi que de l'incident où le KKKKu Klux Klan a été mentionné.

Mme Monteiro-Almeida a déclaré que l'école avait suivi le code de conduite du conseil scolaire et les protocoles de sécurité dans les écoles en réponse aux plaintes, en prenant des mesures allant de séances de counselling, en parlant aux élèves et à leurs parents et en imposant des suspensions. Elle n'a pas donné plus de détails.

Le conseil a également informé la police et engagé un enquêteur indépendant.

Avant de prendre ces mesures, le SMCDSBSimcoe Muskoka Catholic District School Board a fait appel à un praticien formé aux pratiques réparatrices pour travailler avec les élèves et le personnel, et une lettre a également été envoyée à toute la communauté scolaire le 21 octobre pour l'informer des cas et rappeler aux parents ses attentes en matière de comportement des élèves.

Bien que nous ayons mis en place de nombreuses mesures différentes pour tenter de résoudre cette situation, elle est toujours en cours et n'a pas été résolue , a déclaré Mme Monteiro-Almeida.

En conséquence, nous faisons appel à un enquêteur indépendant, et nous prendrons les suggestions de ce dernier très au sérieux afin de nous assurer que cette élève se sente en sécurité, accueillie et ait un sentiment d'appartenance à son école.

Mme Monteiro-Almeida a ajouté que l'enquêteur a pour mandat de découvrir ce qui s'est passé et de faire des recommandations pour l'avenir.

En tant que conseil scolaire, nous reconnaissons qu'il y a un prob lème de racisme systémique et nous devons y remédier , a déclaré Mme Monteiro-Almeida. Nous devons écouter très attentivement et soigneusement pour comprendre nos étudiants noirs, nos familles noires et notre personnel noir. Nous devons également changer les mentalités.

De spectateur à cible

Mme Fyffe et M. McDonald affirment que les mesures prises par le SMCDSBSimcoe Muskoka Catholic District School Board ont trop tardé. Ils ajoutent que les mesures prises envers les élèves fautifs sont insuffisantes.

Mme Fyffe a déclaré que la situation s’est envenimée lorsque sa fille a entendu un élève blanc qui, en présence de certains de ses amis, a utilisé le mot en n pour insulter un autre élève noir.

Selon Mme Fyffe, sa fille aurait pris la parole en disant aux garçons que l'utilisation de ce mot était inappropriée et l’aurait aussi signalé à son enseignante. Depuis, dit-elle, sa fille est devenue elle-même une cible.

Les garçons ont ensuite utilisé le mot en n pour insulter ma fille, et ils l'ont fait en classe , a déclaré Mme Fyffe.

Selon Mme Fyffe et M. McDonald, dans les jours qui ont suivi, l'enseignante a abordé la question lors d'une discussion avec l'ensemble de la classe au cours de laquelle elle a prononcé le mot en n à voix haute, au complet, ce qui a encore plus offensé leur fille.

CBC News a écouté un enregistrement audio de la discussion en classe, dans lequel on peut entendre l'enseignante expliquer qu'elle a dit le mot de manière non dérogatoire afin que les élèves puissent le signaler s'ils entendent le mot utilisé à l'avenir.

Une vidéo montre une scène dans un bus scolaire

Depuis lors, les garçons ont continué à utiliser le mot en n à l'école, selon les parents. Lors d'un épisode en octobre, leur fille a enregistré un incident à l’aide de son téléphone intelligent.

CBC News a visionné la vidéo tournée dans un bus scolaire. On y entend un jeune garçon utiliser le terme pour insulter leur fille sur le ton d'une raillerie de cour d'école.

Alerte de [mot en n], alerte de [mot en n], alerte de [mot en n], je suis un [mot en n], je suis un [mot en n] , peut-on entendre le garçon dire sur l'enregistrement.

Lorsque la fille a montré cette vidéo à la directrice, trois garçons ont été convoqués dans son bureau et l'un d'eux a été suspendu, selon les parents.

Ce n'est que lorsqu'elle a vu cette vidéo [...] d'eux disant le mot en n que je l'ai vu agir , a déclaré Mme Fyffe. Pourtant, le comportement a continué.

Jeudi dernier, l'un des garçons aurait dit à leur fille qu'il était membre du KKKKu Klux Klan . Mme Fyffe et M. McDonald affirment avoir perçu ces termes comme une menace de potentielle violence. Ils craignent maintenant pour la sécurité physique de leur fille.

J'ai [appelé] la police parce que, de toute évidence, ces enfants n'ont pas peur de [la direction de] l'école , a déclaré Mme Fyffe. [Ce que fait l'école] ne dissuade pas leur comportement .

Le service de police de Simcoe Sud a confirmé avoir reçu des rapports de l'école et d'un membre de la communauté vendredi dernier concernant l'utilisation d'insultes raciales par plusieurs élèves contre un camarade de classe et des références à un groupe suprémaciste blanc. L'enquête est en cours et le service travaille avec l'école et le conseil scolaire, a indiqué la police.

Avec les informations de Ryan Patrick Jones de CBC News