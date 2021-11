Une pièce de théâtre pour mieux comprendre la réalité des entendeurs de voix

Organisée par la ressource en santé mentale La Cordée, la pièce a été rédigée et mise en scène par Annie Patenaude, qui entend elle-même des voix.

C’est l’histoire de Nathalie, qui entend des voix. Je l’ai imaginée avec la bipolarité. Elle est psychotique, elle entend des voix. [...] La travailleuse sociale de l’équipe soignante lui suggère de faire le groupe d’entendeurs de voix du groupe communautaire de la région. On va voir les stratégies qu’elle va utiliser pour combattre ses voix , explique la metteuse en scène.

L'histoire de la pièce est inspirée de ma vie et des observations que j’ai faites autour de moi , ajoute-t-elle. Ça m’a amenée à accepter le phénomène que je vivais. J’ai écrit la pièce vraiment pour prendre du pouvoir sur ma vie, et ne pas laisser les voix m’envahir.

Les acteurs de la pièce sont membres de la Cordée. Il y en a 14, de tous horizons , remarque Annie Patenaude. Des choristes du Centre de santé mentale l’Élan, à Magog, ont aussi participé à la prestation.

La pièce aura demandé un an et demi d’écriture ainsi qu’un an et demi de production et de répétitions.

Démystifier

Le but de La lettre, la quête de sens est surtout de démystifier la réalité des entendeurs de voix, explique Brigitte Campeau, la directrice générale de la Cordée.

On souhaite vraiment que la population puisse voir que ce sont des gens comme tout le monde. Ils vivent leur réalité. Une citation de :Brigitte Campeau, directrice générale de la Cordée, ressource alternative en santé mentale.

Il y a eu une évolution au niveau de l’intervention par rapport aux entendeurs de voix. Avant, on ne pouvait pas en parler, il fallait éteindre la voix. [...] Maintenant, c’est le contraire. C’est "qu’est-ce qu’on fait pour que tu apprivoises ça de façon saine?" Toute l’intervention a changé autour de ça, et c’est important que la population le sache, car des gens travaillent très fort pour bien vivre avec ce phénomène , ajoute-t-elle.

La Cordée offre d’ailleurs un groupe d’entraide pour aider les personnes à mieux vivre avec leurs voix.

J’ai même déjà vécu l’expérience à la Cordée d’un membre qui me dit "tu sais, Brigitte, ma voix me parle maintenant. La voix me dit continue, tu es sur la bonne voie" , se rappelle Mme Campeau.

Le concept de la pièce a résonné avec le public, puisque tous les billets ont trouvé preneur.