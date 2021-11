Un ex-employé poursuit le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles

Un ancien employé du Centre de justice pour les libertés constitutionnelles (JCCF) dit avoir été harcelé par le président de l'organisation après avoir quitté son poste parce que celui-ci avait accepté de défendre une cause qui, selon lui, n'était pas en en harmonie morale avec le mandat du centre et en raison de ce qu'il qualifie de fixation pour les procès s'opposant à la communauté LGBTQ.

Michael Kennedy poursuit l’organisation et son président, John Carpay, pour congédiement déguisé. Il dit avoir démissionné en raison des mauvais traitements subis et parce qu'il n'était pas d'accord avec une cause que le centre avait accepté de défendre.

John Carpay a fondé le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles en 2010. Sur son site Internet, l'organisation se décrit comme une organisation juridique et un organisme de bienfaisance enregistré auprès du gouvernement fédéral qui défend les droits fondamentaux des citoyens en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés en offrant son aide comme représentant juridique bénévole ainsi qu'en offrant de l'éducation aux Canadiens au sujet de la société libre .

Dans sa déclaration à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, Michael Kennedy déclare que le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles s'était considérablement écarté de son énoncé de mission et de ses valeurs fondamentales, et qu'il n'était plus un défenseur des libertés constitutionnelles impartial et appuyé sur des principes.

Il était également contre la pratique de se servir des plaintes relatives aux droits de la personne comme outil pour atteindre des objectifs juridiques, et ce qui semblait être l'obsession du centre de justice pour les mouvements transgenre et LGBTQ.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée en cour.

Le JCCF et John Carpay nient toutes les allégations

Dans sa défense, le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles et John Carpay nient toutes les allégations de Michael Kennedy et affirment qu'il n'y a eu aucune modification fondamentale de son mandat et l'appellent à prouver ses allégations en cour.

Michael Kennedy a travaillé pour le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles de 2011 à 2019. Il y a occupé divers postes, dont celui de directeur des communications.

Après ce que la déclaration du plaignant qualifie d'années d'attentes malsaines de la part de son employeur (notamment qu'il travaille pendant la nuit), il allègue qu'à l'automne 2018 John Carpay a suggéré qu'il démissionne pour protéger le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles .

La déclaration du plaignant stipule que le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles se trouvait au centre d'une controverse à la suite de commentaires faits par M. Carpay. Celui-ci avait déclaré que la communauté LGBTQ, le communisme et l'Allemagne sous le régime nazi étaient tous hostiles aux libertés individuelles.

Michael Kennedy affirme qu'il n'avait rien eu à voir avec ces commentaires. Le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles et son président nient qu'une discussion ait eu lieu au sujet de sa démission.

En juillet dernier, le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles a annoncé que John Carpay était en congé pour une période indéterminée après que celui-ci eut admis avoir embauché des enquêteurs privés pour surveiller un juge responsable d'une cause sur les restrictions pour freiner la COVID-19 au Manitoba ainsi que de hauts responsables du gouvernement. John Carpay a réintégré son rôle de président en août.

Inquiétudes au sujet des plaintes en vertu des droits de la personne

En 2019, le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles a pris en charge la représentation d'une plainte relative aux droits de la personne à Ottawa. Michael Kennedy allègue que John Carpay avait jusque-là qualifié les tribunaux des droits de la personne de « tribunaux fantoches » et que le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles considérait qu'ils ne faisaient pas partie de son mandat pour la défense des droits des individus.

La cause Buffone, une plainte en vertu de la Loi sur les droits de la personne de l'Ontario faite par des parents au nom de leur fille, allègue que l'enseignant de cette dernière aurait dit : « Les garçons et les filles, cela n'existe pas. » Ils affirment que ce commentaire était discriminatoire envers leur fille sur la base du sexe et du genre.

Selon la déclaration, Michael Kennedy craignait que prendre cette cause ne contribue à l’image publique du JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles comme une organisation instrumentalisant la Charte canadienne pour justifier des attaques envers la communauté LGBTQ .

Cette situation aurait mis le plaignant dans une situation intenable en plus de lui causer une grave détresse mentale et morale.

En réponse à une demande d'entrevue, le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles a remis une copie de son document de défense à CBC/Radio-Canada.

Puisque le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles prenait de l'ampleur et acquérait des adhérents, il était en mesure de prendre en main plus de causes et d'activités de défense de ses intérêts, déclare le document. Le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles a étendu son champ d'intérêt pour y inclure la participation au processus de plaintes en vertu des droits de la personne. Ceci a été déterminé par le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles comme étant en harmonie avec son mandat.

Michael Kennedy a démissionné peu après que le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles eut accepté de défendre la cause Buffone, disant que cela était à la source de sa démission ainsi que le stress mental grave entraîné par le mauvais traitement infligé par le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles et John Carpay. Le plaignant ajoute que son médecin lui avait aussi recommandé de démissionner.

Dans les mois qui ont suivi sa démission, Michael Kennedy allègue que John Carpay a menacé de dire à ses employeurs potentiels qu'il était un mauvais employé, qu'il l'a qualifié de non professionnel, d'impulsif et de destructeur. La déclaration du plaignant allègue également que John Carpay a harcelé Michael Kennedy et a comméré à son sujet avec des donateurs importants, des activistes et des dirigeants d'organisations dans les milieux conservateurs libertariens.

La défense répond que Michael Kennedy n'a fait connaître ses problèmes avec la cause Buffone qu'un mois après avoir été informé que le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles s'y intéressait et qu'à aucun moment son approbation n'était nécessaire, car le conseil d'administration décide des causes que le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles acceptera de représenter.

La défense allègue également que Michael Kennedy a tenté de tromper le JCCFCentre de justice pour les libertés conditionnelles après sa démission en refusant de lui remettre des informations se trouvant sur son ordinateur.

La défense du JCCFCentre de justice pour les libertés constitutionnelles estime que la démission de Michael Kennedy était abrupte et totalement imprévue et ajoute que John Carpay croyait que ses commentaires en réponse à sa démission étaient honnêtes.

La défense rejette aussi les allégations selon lesquelles M. Kennedy était contraint de travailler la nuit, affirmant plutôt que des réponses rapides étaient nécessaires, vu son rôle de directeur des communications.

Le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles a aussi indiqué ne pas avoir été mis au courant des problèmes de santé mentale de son ancien employé et allègue que sa conduite ne lui a pas causé de préjudice mental.

Rares sont les causes contre les organisations idéologiques

Il est assurément rare [de voir ce genre de cause], car au Canada, contrairement aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'organisations menées par une vision idéologique, surtout à la droite du spectre , explique Kathryn Marshall, l'avocate du plaignant.

Ce sera un cas unique, nouveau et, je crois, très important, surtout à une époque où il y a un intérêt grandissant pour les environnements de travail sains et sécuritaires.

Michael Kennedy affirme qu'il a fait l'objet d'un congédiement déguisé, soulignant que, même s'il n'a pas été congédié directement, la modification de fondement de son emploi, soit le fait que le JCCFCentre de justice pour les libertés constitutionnelles a dévié de l'énoncé de sa mission — alors qu'il avait été embauché pour l'appuyer, selon lui — l'a forcé à démissionner.

Le plaignant affirme avoir souffert de crises d'angoisse en raison du traitement malveillant infligé par le JCCFCentre de justice pour les libertés constitutionnelles et de la conduite scandaleuse et flagrante de John Carpey.

Michael Kennedy demande 71 000 $ pour perte de salaire, 250 000 $ en dommages-intérêts, et 150 000 $ en dommages-intérêts supplémentaires de la part de John Carpay en particulier.

Le JCCFCentre de justice pour les libertés constitutionnelles et John Carpay appellent à ce que cette demande soit rejetée avec dépens.

Avec les informations d'Elise von Scheel