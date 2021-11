D’anciens combattants canadiens d’Afghanistan se souviennent, à Ottawa

La chute rapide et choquante de l'Afghanistan aux mains des talibans, cet été, a forcé les soldats canadiens qui y ont servi et se sont sacrifiés pendant les 13 années d'implication du Canada dans le conflit à reconsidérer le sens de leur rôle dans le pays.

En avril dernier, le président américain Joe Biden a annoncé que les troupes américaines commenceraient à quitter l'Afghanistan en mai, après 20 ans de présence.

Quelques mois plus tard, en août, le gouvernement afghan s'effondrait et des combattants talibans entraient dans le palais présidentiel, à Kaboul.

J'étais submergé par des souvenirs de choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis longtemps , raconte le lieutenant-colonel à la retraite Steve Nolan, depuis sa cour, dans la banlieue d'Ottawa.

Aujourd’hui expert en cybersécurité, Steve Nolan s'est souvenu d'une conversation qu'il a eue autour d'un thé avec un colonel de l'armée afghane, dans une base d'opérations avancée de l' OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord , il y a 12 ans.

L'homme a alors conté au soldat canadien une parabole sur un sage vieux fermier. Prenant à part, séparément, ses deux fils, le fermier a encouragé l'un à rejoindre l'armée nationale afghane et l'autre, les talibans. Une façon pour la famille de s’assurer d'être représentée du côté des vainqueurs de la guerre.

L’histoire a pris le jeune soldat par surprise.

À l'époque, je pensais vraiment qu'il me testait, qu'il testait la détermination de l' OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord , du genre : "Combien de temps allez-vous vraiment rester ici? " se souvient M. Nolan.

Sentiments partagés

Mais pour lui, qui a reçu une Décoration pour service méritoire en 2010, comme pour les 40 000 Canadiennes et Canadiens qui ont servi en Afghanistan, ce jour du Souvenir suscite des sentiments partagés.

En 2010, Steve Nolan a reçu une Décoration pour service méritoire pour son rôle de mentor du commandant d'un bataillon d'infanterie de l'Armée nationale afghane. Photo : Gracieuseté/Steve Nolan

M. Nolan s’est débattu avec l'identité d' ancien combattant , trouvant toujours plus facile de reconnaître cette figure dans ses souvenirs de soldats âgés et décorés qu'il rencontrait lors de dîners de soupe de palourdes de la Légion royale canadienne, lors d'une visite en tant que soldat nouvellement enrôlé.

Il voit désormais la parabole de l'officier afghan sous un autre jour.

Maintenant, en y repensant, je me rends compte que c'est juste révélateur de la culture. Ils ont vu tant d'armées défiler... L’Afghanistan a mérité le surnom de "cimetière des empires" pour une bonne raison, a-t-il déclaré.

En juillet, le chef d'état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, a écrit une lettre ouverte décrivant la douleur et le doute ressentis par ceux qui ont servi en Afghanistan, et dans laquelle il demandait aux vétérans du conflit de garder la tête haute après la chute de Panjwai aux mains des talibans.

Des réalisations pour rien

Aujourd'hui colonel à la retraite, Mark Gasparotto cherche un sens à ce qu'il a accompli au cours de plusieurs missions en tant qu'ingénieur de combat en Afghanistan.

J'ai eu près d'une décennie et demie pour y penser , dit M. Gasparotto qui, en 2010, a écrit Clearing the Way, l'histoire des efforts de son bataillon pour construire Masum Ghar, une base d'opérations avancée de l' OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord sur les collines du sud-est de l'Afghanistan.

Au cours de la dernière année de ses 20 ans de carrière, M. Gasparotto était chef militaire d'une équipe des Nations Unies en Haïti assurant la sécurité lors de l'élection du président Jovenel Moïse.

Mark Gasparotto, à droite, est vu à Masum Ghar, en Afghanistan, lors d'une dernière période de service. Photo : Gracieuseté/Mark Gasparotto

Le même jour de juillet 2021, alors que Masum Ghar tombait aux mains des talibans, Jovenel Moïse était assassiné.

Ce jour-là, j'ai vraiment senti que toutes mes réalisations en uniforme avaient été vaines , se souvient M. Gasparotto.

Avec le temps, il commence à se sentir moins affecté personnellement par les événements mondiaux de 2021.

Nous avons fait de notre mieux pour permettre l’émergence d’un avenir possible, et cela n'a tout simplement pas fonctionné , dit-il.

Vous devez apprendre à lutter dans la vie et à être reconnaissant pour ce que vous avez. Une citation de :Mark Gasparotto, colonel à la retraite

Comme il le fait chaque année, Mark Gasparotto assistera au service du jour du Souvenir sur un sol sacré – le cimetière militaire national de Beechwood.

Je connais beaucoup de personnes enterrées là-bas. Certaines, je les ai vues mourir , confie-t-il.

Lorsque la cérémonie sera terminée et que la foule se sera dispersée, lui et ses amis partageront probablement leurs souvenirs et lèveront un verre de whisky en hommage à leurs camarades tombés au combat.

Avec les informations de Stu Mills, CBC