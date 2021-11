Un deuxième mandat à la mairie de Cayamant à 26 ans

Longueuil, Laval, Chapais, Baie-Saint-Paul... On retrouve de plus en plus de jeunes au pouvoir municipal, au Québec. En Outaouais, dans la municipalité de Cayamant, les électeurs ont reconduit Nicolas Malette pour un deuxième mandat consécutif à la tête de la municipalité, et il a seulement 26 ans.