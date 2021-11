Un incident impliquant le mot en n dans une classe à Niverville

Isaack Dini raconte qu’il parlait à un ami en classe, vendredi dernier, lorsqu’il a utilisé le mot en n. Il a été choqué lorsque la suppléante l’a répété.

J’ai dit : ''Quoi de neuf mon mot en n?" C’était juste une blague, et tout le monde s’est mis à rire, puis elle a demandé : ''Lequel d’entre vous est le mot en n?'' J’ai levé les yeux au ciel, en état de choc , raconte l'adolescent de 15 ans.

La suite de l’événement a été filmée et partagée sur les médias sociaux. Ces images ont été visionnées par CBC.

Dans la vidéo, l’enseignante semble désapprouver l’utilisation du mot par l’adolescent et admet avoir dit le mot en n.

Je veux dire, est-ce que je vais mourir? Je l’ai dit à haute voix , dit la suppléante.

Les élèves lui disent alors qu’elle est raciste, mais la conversation ne s’arrête pas là.

Ce n’était pas dirigé contre quelqu’un, c’était littéralement une remarque désinvolte, ce n’est pas une excuse, c’était une remarque désinvolte , se justifie-t-elle.

Isaack Dini ajoute que l’utilisation du mot par l’enseignante, qui a la peau blanche, l’avait dérangé, mais il estime qu’elle a envenimé la situation par la suite.

Elle essayait de m’expliquer qu’elle avait le droit de le dire et c’est ce qui m’a mis en colère , explique-t-il.

Par la suite, l’enseignante s’est excusée et a quitté la classe, note Isaack Dini, et elle n’est pas revenue. Elle a alors fait part de son intention d'en informer la direction de l’école.

Enquête en cours

La Division scolaire de Hanover mène une enquête et indique que l’enseignante suppléante impliquée dans l’événement n’est pas autorisée à travailler pendant cette période.

Dans un communiqué envoyé par courriel, la Division scolaire condamne fermement tous les actes et paroles racistes.

Personne n’a le droit de discriminer, de harceler, d’intimider ou de manquer de respect à l’égard d’une autre personne, que ce soit au travail, à l’école ou dans toute autre situation , a déclaré la directrice générale par intérim, Shelley Amos.

La Division scolaire affirme avoir mis des ressources à la disposition des élèves et l’école a la responsabilité d’informer les parents à propos des événements qui surviennent.

Toutefois, la famille du jeune Isaack Dini déplore ne pas avoir reçu d’appel de l’école.

Il n’y a eu aucune tentative d’appeler les parents , déplore la tante de l’adolescent, Saadiyo-Ikram Abdillahi, qui parle au nom de la mère.

Ils doivent tout d’abord mettre en place un nouveau protocole si une telle chose se reproduit, ne pas parler aux élèves, mais appeler les parents immédiatement , ajoute-t-elle.

Isaack Dini et deux de ses amis disent que depuis que la direction de l’école leur a demandé leurs versions des faits, la semaine dernière, il n’y a eu aucun échange sur le sujet dans leur classe et aucun soutien ne leur est offert.

Radio-Canada est sensible au choix des mots, à plus forte raison lorsqu’il est question de désigner des individus, quelle que soit leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou leur religion. Il y a longtemps que nous, à Radio-Canada, n'utilisons plus le mot « nègre » pour désigner des personnes à la peau noire. Nous avons choisi d’écrire mot en n en lieu et place d’un autre mot anglais, également connu comme le « n word », qui est perçu comme l’une des pires, sinon la pire des insultes qu’on puisse proférer à l’endroit d’une personne à la peau noire. Il s’agit, selon nous, d’une question de respect.

Inacceptable, dit le groupe Parents contre le racisme

Blandine Tona est membre de Parents contre le racisme, un groupe qui s’est formé pour aborder les questions de racisme au sein de la Division scolaire franco-manitobaine. Elle estime que l’utilisation du mot en n en classe est inacceptable. Le mois dernier, une enseignante a aussi prononcé le mot en n au Collège Louis-Riel.

C’est épouvantable de voir cela se produire encore et encore à l’école , se désole-t-elle.

Blandine Tona rappelle la nécessité d’adopter des politiques claires en matière de racisme. Photo : Radio-Canada

Mme Tona se dit déçue qu’une personne en position d’autorité utilise ce mot raciste et qu’elle discute avec les élèves pour se donner le droit de l’utiliser .

Selon elle, l’incident montre qu’il est nécessaire d’adopter des politiques claires en matière de racisme et qu’une formation doit être donnée aux enseignants pour désamorcer les situations tendues.

Pour Jason Pinder, membre de Educators Of Colour, une organisation qui lutte pour la diversité dans l’éducation, le fait qu’un élève ait utilisé le mot en premier ne donne pas le droit à l’enseignant de le répéter.

En raison de la prédominance de la musique urbaine, c’est un terme utilisé et dont on abuse. Tout le monde se sent à l’aise avec ce mot maintenant , constate-t-il.

Selon lui, l'usage de ce terme est fortement lié aux attitudes racistes du passé, et il est ridicule de penser que le privilège et le droit de dire ce mot l’emportent sur les sentiments .

Avec les information de Holly Caruk