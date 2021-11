Un balado pour cartographier le rap québécois, de Saint-Michel à Limoilou

Le journaliste radio-canadien Olivier Arbour-Masse et le journaliste et animateur de radio Olivier Boisvert-Magnen, alias Riff Tabaracci, animent un nouveau balado disponible sur OHdio, intitulé D’où je viens : le rap d’ici. À travers une série de rencontres, ils y retracent l’histoire du rap québécois selon les lieux de la province où il a émergé.

Les deux mélomanes n’en sont pas à leur première incursion dans le rap de la Belle Province. En 2017, M. Arbour-Masse avait notamment réalisé un reportage pour Rad dans lequel il se demandait comment le rap était devenu la musique de l’heure chez les jeunes au Québec.

Riff Tabaracci, animateur de longue date au 89,3 CISM, a aussi été journaliste spécialisé en rap pour le défunt quotidien Voir. Les deux amis partaient donc avec un large éventail de contacts dans le milieu, ce qui a facilité leurs démarches pour le balado.

Une cartographie du rap québécois

Leur nouveau balado se présente comme une espèce de cartographie du rap québécois. Comme c’est une musique qui est très territoriale, très liée au quartier d’où elle émerge, on s’est dit que ça pourrait être intéressant de faire l’histoire des scènes locales , résume Olivier Arbour-Masse au micro de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18.

L’idée du balado a été inspirée par l’histoire du rap aux États-Unis, où plusieurs grandes villes ont donné naissance à leur propre déclinaison du genre musical, comme Atlanta, Compton, New York ou Chicago. Les deux Olivier ont voulu voir comment le phénomène s’était manifesté au Québec.

L’idée était d’explorer le lien entre rap et territoire. On ne voulait pas juste parler de musique, on voulait aussi parler du contexte social dans lequel le rap naît , explique Riff Tabaracci.

Le rap de Saint-Michel, un son festif assombri par la violence

Les deux premiers épisodes du balado sont consacrés aux artistes de rap qui ont émergé du quartier Saint-Michel, à Montréal, qui a notamment vu naître le groupe Muzion, un pionnier du genre dont les chansons ont bercé l’adolescence des deux animateurs.

Au début, le rap là-bas était très festif. C’était un rap de party parce qu’il émergeait des block party [fête de quartier], qui eux avaient été ramenés directement de New York par des enfants de la diaspora haïtienne, qui ont des cousins à New York et qui allaient y passer l’été , explique Olivier Arbour-Masse.

À un certain moment donné, il y a une dynamique qui s’est installée dans ces quartiers-là, celle de la violence ou des gangs. Ça a teinté le rap et la musique qui sortaient de Saint-Michel. Certains événements, notamment avec la police, sont venus influencer le son et la nature des propos du rap qui sortaient de là.

Un rap plus incisif sur la Rive-Sud de Québec

À titre comparatif, Riff Tabaracci donne l’exemple de la rive-sud de la ville de Québec, un endroit aux antipodes de Saint-Michel. On a découvert un rap un peu plus incisif, plus "dans ta face"; un rap cru qui est lié essentiellement au background musical de ces gens-là, qui ont plus été interpellés par le punk et le métal lorsqu’ils ont grandi , résume-t-il.

Ça donne deux raps assez différents et ça donne surtout deux histoires intéressantes à raconter.

Dans le même esprit, Olivier Arbour-Masse rappelle l’histoire du groupe Limoilou Starz du quartier Limoilou, toujours à Québec, qui ont vu leur carrière dérailler lorsque ses membres ont été mêlés à tort à l’opération policière Scorpion, au début des années 2000.

S’entourer des bonnes personnes

Questionnés quant à l’accueil réservé à leur projet, les animateurs du balado affirment que tout s’est déroulé rondement, mais qu’ils ont parfois dû aller chercher de l’aide extérieure pour approcher certains artistes.

Pour Saint-Michel, on est allés chercher un gars qui s’appelle Kapois Lamort, un gars fascinant qui a sorti un livre sur l’histoire du rap québécois qui s’appelle Les Boss du Québec. Lui, il connaît tout le monde à Saint-Michel , explique Riff. Même chose pour Marieme, animatrice et pionnière du hip-hop québécois qui a aiguillé le duo lors de son passage à Québec.

Quand on débarque [dans ces endroits], la liaison est très naturelle, très fluide, parce qu’on a déjà un passé et une relation de confiance avec eux , explique Riff. On n’est pas là pour leur demander des comptes, on est là pour s’intéresser à eux, donc souvent ils sont bien contents de s’ouvrir , ajoute son collègue.

Un terrain fertile

Les deux premiers épisodes du balado D’où je viens : le rap d’ici sur le quartier Saint-Michel sont déjà disponibles sur l’application OHdio de Radio-Canada. D’ici le mois de décembre, deux autres épisodes y seront ajoutés,l’un axé sur le rap de la rive-sud de Québec et l’autre sur le quartier Limoilou.

Parmi les artistes que les animateurs ont rencontré jusqu'ici, on note J-Kyll, Imposs, Izzy-S, Shoddy, Marieme, Souldia, Taktika.