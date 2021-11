Hendrix Lapierre rétrogradé : pas de compensation à verser pour les Saguenéens

En matinée mercredi, les Capitals de Washington dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ont annoncé que leur choix de première ronde en 2020 retournait dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec avec le Titan. Cette équipe avait acquis Lapierre l'été dernier et si jamais il n'avait pas joué cette saison avec Acadie-Bathurst, le directeur général et entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, aurait dû compenser son homologue du Titan.

En six matchs avec les Capitals, Lapierre a marqué un but. En marquant contre les Rangers de New York, il était alors devenu le cinquième plus jeune joueur de l'histoire de la LNHLigue nationale de hockey à enfiler l'aiguille dès son premier match.

Dans les Maritimes

Cette semaine, les Saguenéens disputeront trois matchs coup sur coup au Nouveau-Brunswick. Ils quitteront Chicoutimi jeudi.

Vendredi soir, ils affronteront les Wildcats de Moncton.

Samedi soir, ils seront du côté de Saint-Jean pour se mesurer aux Sea Dogs.

Finalement, ils joueront contre le Titan dimanche après-midi. Il est raisonnable de croire qu'Hendrix Lapierre s'alignera dès son retour avec son nouveau club puisqu'il a peu joué cette saison. Il ne semble pas avoir de blessure.

Les Saguenéens occupent présentement le huitième rang de l'Association Est avec une récolte de 13 points en 15 parties.

Dawson Mercer sourit après avoir marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey. Photo : Associated Press / Frank Franklin II

Mercer fait très bien

Par ailleurs, l'autre ancien joueur des Saguenéens à faire ses débuts dans le meilleur circuit au monde, Dawson Mercer, connaît un début de carrière étincelant.

Il compte 7 points après 11 matchs avec les Devils du New Jersey. Il a notamment récolté deux mentions d'aide dans une victoire de son club mardi contre les Panthers de la Floride.

Un nouveau défenseur

Finalement, plus tôt cette semaine, les Saguenéens avaient fait l'acquisition d'un défenseur de 20 ans des Cataractes de Shawinigan, Félix-Olivier Chouinard.

En retour, Yanick Jean a cédé un choix de dixième ronde en 2022.