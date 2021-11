Des graffiti pour encourager à dénoncer les agresseurs à Trois-Rivières

En 2020, ce mouvement de dénonciations des crimes sexuels avait pris une importante proportion en France avec des manifestations qui s’étaient disséminées dans ce pays.

Avec les derniers mouvements qu'on a connus, il y a une conscience sociale, plus claire, plus éveillée par rapport à la problématique. On est en train de mettre des mots et des visages sur les statistiques qui parlent d'une femme sur trois qui au cours de sa vie sera victime d'une forme d'agression à caractère sexuel. La population réalise de plus en plus que ces statistiques-là, c'est ma voisine, ma mère, ma sœur , affirme Marie-Soleil Desrosiers, intervenante au Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de Trois-Rivières, un organisme qui accompagne les victimes et leur offre de l’aide psychosociale.

Celles qui veulent ouvrir la porte du processus judiciaire, si elles veulent qu'on les accompagne, on va le faire avec une expertise et une bienveillance. Si une femme ne désire pas porter plainte, c'est correct aussi. On va respecter son choix. Il y a d'autres façons de traiter les conséquences des agressions , assure-t-elle.

La direction de la police de la Ville de Trois-Rivières estime toutefois que la tribune est mal choisie malgré l’importance et la pertinence du message véhiculé. Son porte-parole rappelle que le graffiti s'agit d'un acte criminel.

Quiconque se fait prendre à faire un graffiti sur un bien de la ville va se voir imposer une accusation de méfaits. Sinon, il y a aussi l'émission d'un constat d'infraction si le méfait a lieu dans une aire écologique. L'amende est de 100 $ plus les frais , prévient Luc Mongrain.

Des employés municipaux vont effacer ces graffiti, indique la Ville de Trois-Rivières.

Avec les informations de Jonathan Roberge