Vancouver : Ouverture d’un nouveau centre de prévention et de soutien contre le cancer

La Société canadienne du cancer a inauguré un nouveau centre de prévention et de soutien à Vancouver grâce à un financement de 10 millions de dollars de la Colombie-Britannique et à une levée de fonds de 16 millions de dollars auprès de particuliers.

Le centre de 6500 mètres carrés a été rénové et est divisé en deux parties : un espace hébergement pour les patients et leurs aidants naturels de l'extérieur de Vancouver et un espace de recherche avec des équipements et services communs.

Les trente-deux chambres rénovées et leurs 62 lits pour les patients sont disponibles depuis juillets. Une chambre coûte 54,60 $ par nuit.

Au 27 octobre, 313 patients (et leurs aidants naturels) y ont été hébergés pendant qu'ils recevaient un traitement contre le cancer dans les établissements de santé voisins.

Le centre accueille également des espaces pour la recherche, des salles d'évaluation clinique, des bureaux et des salles de réunion en service depuis lundi.

La Société canadienne du cancer a inauguré un nouveau centre de prévention et de soutien à Vancouver qui combinera hébergement de patients et recherche. Photo : Radio-Canada

Aucun traitement ni diagnostic n'est fourni au centre, mais les équipements communs comprennent une salle de sport, une salle de yoga, un jardin de méditation, un salon et une cuisine de démonstration pour concevoir des programmes nutritionnels.

La société a également rouvert sa banque de perruques et de prothèses mammaires.

Le cancer principale cause de décès dans la province

La ministre des Finances, Selina Robinson, a vécu 15 ans avec un cancer et de la chimiothérapie quotidienne. Elle se dit heureuse que cette plaque tournante nationale soit ici en Colombie-Britannique et explique que près d’un Britanno-Colombien sur deux recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie. Cela demeure la principale cause de décès dans la province .

On s'attend à ce qu'environ 28 000 nouveaux cas de cancer soient diagnostiqués en Colombie-Britannique cette année. Une citation de :Selina Robinson, ministre des Finances de la C.-B.

Andrea Seale, cheffe de la direction à la Société canadienne du cancer, a expliqué que terminer ce bâtiment pendant la pandémie a été un défi .

Elle se réjouit qu’un véritable sanctuaire ait été créé pour les patients et leurs familles. Nous devons nous concentrer sur la prévention du cancer pour l'avenir, et nous voulons trouver des moyens novateurs pour y parvenir et offrir un soutien compatissant aux personnes qui en souffrent , a-t-elle précisé.

Adrian Dix lors de l'inauguration du centre de prévention et de soutien contre le cancer à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

De la recherche au plus près des patients

Adrian Dix, ministre de la Santé, a expliqué que le centre permettra aux chercheurs d’avoir des retours immédiats et d'accélérer le processus de la recherche.

Le centre rassemble des chercheurs, des innovateurs, des fournisseurs de services de soutien clinique, des partenaires communautaires, des patients atteints de cancer et des survivants pour tirer parti des découvertes du laboratoire et les appliquer à la vie plus rapidement , a-t-il déclaré.

Le travail qu'ils font [la Société canadienne du cancer] tous les jours est si important pour tant de gens. Une citation de :Adrian Dix, ministre de la Santé de la C.-B.

Kathy Andrews lors de l'inauguration du centre de prévention et de soutien contre le cancer à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Kathy Andrews, une survivante du cancer, a partagé avec les médias son parcours depuis son diagnostic en 2016, ses craintes et les défis qu’elle a rencontrés.

Le rôle de la Société canadienne du cancer est absolument essentiel pour aider les gens à faire face [...] ils sont vraiment une bouée de sauvetage pour les personnes et les familles comme la mienne. Une citation de :Kathy Andrews, survivante du cancer

Le ministre de la Santé a assuré mercredi que les chirurgies annulées pendant la pandémie n’ont pas affecté les patients atteints de cancer.

D'après les informations de Chloé Dioré de Périgny