Nathan Grant et le Rouge et Or n’ont peur de personne

Équipe à battre au Québec au début des années 2000, l’équipe masculine de basketball du Rouge et Or n’a plus réussi à mettre la main sur le titre provincial depuis plus de treize ans. Qu’à cela ne tienne, l’entraîneur Nathan Grant croit que son équipe a maintenant tout ce qu’il faut pour rivaliser avec les meilleures équipes au pays.

À l’aube de sa deuxième saison à la barre du Rouge et Or, Grant est un homme convaincu et convaincant. Ses joueurs le disent à l’unisson avec lui. Ils aspirent à un titre canadien. Un exploit réussi par une seule université québécoise au cours des 40 dernières années, les Gaiters de Bishop’s en 1998.

C’est sûr qu’il faut gagner le Québec avant de penser au championnat canadien , lance l’entraîneur-chef. Mais avec les athlètes qu’on a dans l’équipe cette année, si on joue à notre plein potentiel, on devrait gagner le Québec.

Membre de l'équipe d'étoiles recrues du RSEQ en 2019-2020, le meneur de jeu Steeve Joseph est l'un des vétérans chez le Rouge et Or. Photo : Yan Doublet / Rouge et Or

Débarqué à l’Université Laval en juin 2019, le Montréalais a depuis complètement revampé son alignement. La formation actuelle ne compte que trois joueurs qu’il n’a pas lui-même recrutés. Depuis le dernier match des siens, il y a 20 mois, il a greffé huit nouveaux visages à son équipe. Quatre joueurs mesurent plus de deux mètres, du jamais vu dans une même édition du Rouge et Or.

Et ce n’est pas un hasard, précise Nathan Grant. Depuis trop longtemps, les équipes championnes au Québec peinent à battre le reste du pays parce qu’elles ne rivalisent pas physiquement. Les gars qu’on est allé chercher ont une même vision. Ils ne sont pas ici juste pour le fun.

Des jumeaux qui se sont laissés séduire

Comment le jeune entraîneur de 37 ans a réussi à convaincre plusieurs des joueurs les plus convoités de la province, pour la plupart Montréalais, de le rejoindre dans la capitale nationale?

Ils nous a dit qu’il voulait changer la culture ici et c’est un défi qu’on voulait relever , lance le garde recrue Nudy Georges. Originaires de Montréal-Nord, lui et son frère jumeau Judy portaient les couleurs de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, en 2019-2020.

Déçus de l’ambiance et de la culture en place chez les Panthers, les frères ont quitté les Maritimes avec deux idées : faire le saut immédiatement chez les professionnels ou encore transférer dans une université montréalaise. Pourtant, les voilà à Québec.

Notre entraîneur l’été depuis des années connait Nathan et il nous a incités à le rencontrer , relate Nudy. Après un souper avec l’entraîneur du Rouge et Or, les jumeaux étaient conquis.

Nathan nous a dit que son but était de gagner les nationaux et on voyait que l'équipe avait les morceaux pour accomplir de grandes choses. Il reste à réussir à tout assembler. Une citation de :Le garde recrue Judy Georges

Les jumeaux sont deux gros morceaux de ce casse-tête, ajoute pour sa part Nathan Grant. Ils sont tellement athlétiques. Ils peuvent faire des jeux que les autres joueurs à leur position ne peuvent pas faire.

Guillaume Giroux se tourne vers la relève

Quant à la formation féminine du Rouge et Or, qui a connu tant de succès depuis cinq ans, l’entraîneur-chef Guillaume Giroux admet que la saison qui commence est un peu plus imprévisible que les dernières. Il hésite à parler de reconstruction. L’équipe sera compétitive, dit-il, mais la fin de parcours universitaire de plusieurs joueuses vedettes, dont la centre Khaléann Caron-Goudreau, laissera un trou.

Les dernières années, lorsqu’on se faisait battre à un contre un en défensive, il y avait comme une gardienne de but en arrière en Khaléann. Là, ça change la donne , lance Giroux.

La graduation de Khaléann Caron-Goudreau, joueuse défensive par excellence au pays lors des deux dernières saisons, laisse un trou chez le Rouge et Or. Photo : Courtoisie/Hung Lee

Le potentiel de son équipe ne fait toutefois aucun doute, précise-t-il. Le Rouge et Or est notamment mené par un trio de joueuses recrues qui ont fait la pluie et le beau temps ensemble chez les Dynamiques du cégep de Sainte-Foy : Sabrine Khelifi, Léa-Sophie Verret et Frédérique Beaudry-Blais.