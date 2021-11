Entrée du variant Alpha au Canada : des accusations abandonnées

Une médecin de l'Ontario faisait face à des allégations non criminelles selon lesquelles elle aurait menti aux responsables de la santé publique. Elle avait attrapé la COVID-19 en revenant de voyage. Or, tous les chefs d'accusation contre elle ont été abandonnés.

De plus, son mari a plaidé coupable à une des trois accusations auxquelles il faisait face. Il devra payer une amende de 5000 $. Les autres accusations ont été abandonnées.

La Dre Martina Weir, qui travaillait dans des maisons de retraite et des hôpitaux de la région de Durham, à l'est de Toronto, et son mari Brian Weir ont été les premiers cas connus au Canada du variant Alpha du COVID-19, également connue sous le nom de B117 et qui a été détecté pour la première fois au Royaume-Uni.

Lorsque les cas ont été annoncés en décembre dernier, les responsables provinciaux de la santé ont déclaré que c'était par hasard que le variant avait été détecté chez le couple.

Leur affaire avait été portée à l'attention du public pour la première fois le lendemain de Noël, lorsque le ministère de la santé de l'Ontario a publié une déclaration selon laquelle un couple de la région de Durham, qui n’avait alors pas été nommé, avait reçu un diagnostic positif au variant du SRAS-CoV-2 initialement découvert au Royaume-Uni. Le ministère de la santé avait déclaré à l'époque qu'ils n'avaient aucun antécédent de voyage connu, aucune exposition ou aucun contact à haut risque .

Mais le lendemain, le ministère a publié une seconde déclaration selon laquelle le couple avait finalement été lié à un voyage.

De plus, les autorités ont dévoilé que les Weir avaient dissimulé des informations concernant un contact avec un voyageur du Royaume-Uni.

CBC News a appris par la suite qu'un membre de la famille qui vit en Grande-Bretagne s'était rendu au Canada à la mi-décembre pour passer du temps chez les Weir pendant les vacances.

Brian Weir a plaidé coupable mercredi matin devant la cour provinciale de la région de Durham à un seul chef d'accusation non criminel, celui d'avoir omis de fournir des renseignements exacts sur toutes les personnes avec lesquelles il a pu avoir des contacts pendant sa période d'infectiosité pour la COVID-19.

L'exposé conjoint des faits lu à la cour indiquait simplement : Lors d'un appel téléphonique avec une infirmière de la santé publique le 21 décembre 2020, il a été demandé au défendeur de divulguer qui vivait dans sa maison et qui a visité sa maison pendant sa période de communicabilité, et les informations fournies n'étaient pas exactes.

L'avocat de Brian Weir et le procureur ont conjointement suggéré une amende de 5000 $ pour le seul chef d'accusation - le maximum possible en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé de l'Ontario.

Le procureur Thomas McKinnon a déclaré à la cour que le plaidoyer de culpabilité faisait partie d'une résolution de toutes les accusations contre les deux Weir, et que deux autres chefs d'accusation contre Brian Weir et les trois accusations contre Martina Weir seraient abandonnés.

L'avocat de Brian Weir a qualifié la conduite de son client de transgression mineure , mais le juge de paix chargé de l'affaire a rejeté cette affirmation.

Ces questions ont des ramifications sérieuses pour le grand public , a déclaré la juge de paix Allison Forestall en acceptant le plaidoyer de culpabilité et la recommandation de la peine.

Après l'audience, les avocats des Weir ont déclaré que ni eux ni leurs clients ne souhaitaient faire de commentaires.

Le couple faisait face à trois chefs d'accusation chacun : Deux chefs d'accusation pour manquement à l'obligation de fournir des informations exactes sur toutes les personnes avec lesquelles [ils] ont pu avoir des contacts pendant leur période de communicabilité pour le COVID-19 .

. Un chef d'accusation d'obstruction pour avoir fourni de fausses informations aux responsables de la santé publique.

En janvier, dans le sillage des accusations portées contre les Weir, la région de Durham a déclaré à la CBC que Martina Weir n'était plus médecin traitant dans les deux foyers de soins de longue durée gérés par l'État où elle était employée.

Un porte-parole a déclaré mercredi que la situation n'avait pas changé.

Le service des ambulanciers de Toronto, où Brian Weir travaille comme planificateur principal pour le service médical d'urgence de la ville, a déclaré qu'il ne ferait pas de commentaires parce qu'il s'agit d'une affaire concernant notre personnel en tant que citoyens privés .

Avec les informations de CBC News