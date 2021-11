La nourriture en CHSLD n’est toujours pas au goût de nombreux usagers

Le goût de la nourriture et l’information sur les menus sont loin de satisfaire de nombreux usagers des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD). C’est ce qui ressort du dernier sondage commandé par le Comité des usagers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l’Île-de-Montréal.

Dans la quinzaine d’établissements visés par ce coup de sonde, 39 % des répondants se disent insatisfaits quant à l’adaptation des repas en fonction de leurs goûts. On apprend également que 34 % ne sont pas contents du goût des aliments et que 33 % sont insatisfaits de l’information concernant les menus.

Mieux dans les hôpitaux

Le sondage révèle que l'alimentation à l'hôpital est plus appréciée qu'en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Les répondants manifestent leur satisfaction quant à la température des aliments servis, l'adaptation des repas en cas d'allergie et [...] la présentation des repas dans l'assiette dans des proportions de 56 %, 51 % et 50 % .

En entrevue à l'émission Le 15-18, Jeannelle Bouffard, présidente du Comité des usagers du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, estime que ce sondage est venu confirmer les critiques formulées par les résidents depuis plusieurs années.

Le débat sur la qualité et le goût de la nourriture dans les CHSLDCentres d'hébergement de soins de longue durée ne date pas d’aujourd’hui. En 2016, Gaétan Barrette, alors à la tête du ministère de la Santé, avait convié l’opposition et les médias à déguster les nouveaux repas offerts dans ces centres. Le geste du gouvernement avait eu lieu après un concert de critiques quant à la détérioration des repas offerts dans les CHSLDCentres d'hébergement de soins de longue durée .

Pour plusieurs personnes dans les CHSLDCentres d'hébergement de soins de longue durée , c’est l’activité principale de la journée. Et cela ne signifie pas seulement se gaver , lance Mme Bouffard. Manger, ça apporte un certain plaisir.

C’est important de faire l’effort de connaître les préférences des résidents en matière de goût, insiste-t-elle.

C’est leur maison, c’est leur vie. Une citation de :Jeannelle Bouffard, présidente du Comité des usagers du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Tout en reconnaissant qu’elle ne s’attendait pas à beaucoup de critiques quant à l’information sur les menus, Mme Bouffard confirme que, souvent, les résidents ne savent pas ce qu’il y a dans leur assiette et que le choix ne leur est pas toujours donné.

Mme Bouffard souhaite être associée à des comités dans les CHSLDCentres d'hébergement de soins de longue durée qui seront consultés pour amener une certaine satisfaction dans ce que les gens vont recevoir comme service alimentaire .

On a tous droit à la sécurité alimentaire, mais cela doit se faire dans le respect de la personne, dans le respect de ses goûts, de sa culture aussi , conclut la présidente du Comité des usagers du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Méthodologie

Le sondage a été effectué en juin dernier par la firme Médaillon Conseils auprès de plus de 1500 usagers, incluant 781 proches aidants, en CHSLD, et de 881 usagers ayant séjourné récemment dans un hôpital pour plus d'une journée. Afin d'assurer une plus grande inclusivité, le sondage a été effectué par la poste et par téléphone.