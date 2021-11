Une consultation sur l’avenir du transport interprovincial qui risque de faire réagir

Alors que la Commission de la capitale nationale (CCN) a lancé, mardi, sa dernière consultation publique pour l’élaboration de son plan final sur les liens interprovinciaux entre Ottawa et Gatineau, les visions sur les projets de transport à privilégier s’opposent.

Des groupes environnementaux tels que le Conseil régional en environnement et en développement durable de l'Outaouais (CREDDO) espère que l’idée d’ajouter un 6e lien entre les rives québécoise et ontarienne sera reléguée aux oubliettes

De rassurer les gens dans leur dépendance à la voiture est un mauvais signal , tranche le directeur général de l’organisation, Benoit Delage.

À son avis, ce projet d’infrastructure de transport ne diminue pas la congestion routière.

Même dans la voiture électrique [ça pose problème]. Qu’on soit pris dans le trafic dans une voiture électrique ou une voiture à essence, c’est la même perte de temps , dit-il.

Selon lui, le projet à privilégier est définitivement celui du tramway dans l’ouest. Benoit Delage souhaite aussi que la possibilité que ce réseau se rende jusque dans l’est de Gatineau soit étudiée immédiatement .

Maximiser les ponts existants

L’organisme MOBI-O, qui favorise le développement durable, est aussi en faveur du projet de tramway.

Son directeur général, Patrick Robert-Meunier, estime que le plan préliminaire de la CCNCommission de la capitale nationale , sur lequel les citoyens sont appelés à se prononcer, comporte plusieurs éléments intéressants.

Patrick Robert-Meunier, directeur général de MOBI-O Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Il salue qu’on mise sur l'idée de maximiser l'utilisation des ponts déjà existants en investissant dans les transports en commun avant même de considérer, à plus long terme, l’idée d’ajouter des infrastructures.

On est capables de travailler sur la demande en transport avec des mesures qui font en sorte qu’on augmente l’attrait des transports durables - transports collectifs, actifs et covoiturage - et qu’on réduise l’attrait de la voiture , insiste Patrick Robert-Meunier.

En ajoutant un nouveau lien pour les voitures, on vient augmenter l’attrait pour l’auto-solo, pour l’utilisation des voitures , ajoute-t-il, en soulignant que la réduction des émissions de gaz à effet de serre est essentielle pour lutter contre les changements climatiques.

Répondre à l'accroissement de la population

Le député fédéral de Gatineau, Steven MacKinnon, fait valoir qu’un éventuel 6e lien intégrerait des initiatives de transport durable. Celui dont le soutien au projet est connu de longue date estime qu’un pont supplémentaire est inévitable si l’on veut répondre à la congestion et à la croissance de la population.

Déjà, on voit l’achalandage dans la région et on n’a même pas vu le retour des fonctionnaires , dit l’élu récemment nommé whip en chef du gouvernement de Justin Trudeau.

Beaucoup des solutions proposées comme l’augmentation de l’apport modal du transport en commun et le décalage des horaires des travailleurs sont déjà [mises] en marche. Les possibilités qu’[elles] offrent [...] sont, au mieux, modestes. À long terme, on doit donc penser obligatoirement au développement des infrastructures.

Steven MacKinnon, député libéral fédéral de Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

La nouvelle mairesse élue de Gatineau, France Bélisle, rappelle qu’elle croit aussi qu’un 6e lien est nécessaire.

On se retrouve avec une portion de notre ville qui, à mon avis, n'est pas bien desservie par les liens interprovinciaux. Et je considère que la CCNCommission de la capitale nationale doit absolument tenir compte de cet élément très important pour les gens de l'est de notre ville , lance-t-elle.

Celle qui sera assermentée dans ses nouvelles fonctions mardi prochain a aussi réitéré son appui au projet de tramway et à la conservation du pont Alexandra. Pour faire cheminer tous ces dossiers, elle compte jouer en équipe avec le fédéral, entre autres.

Ce que je demande, c'est d'avoir des échanges constructifs entre les différents acteurs au bénéfice des Gatinois qui ont besoin d'avoir des liens routiers efficaces et qui ont besoin d'avoir un service de transport en commun qui répond [à leurs] besoins, mais [aussi] à la réalité de la croissance démographique.

Jim Watson catégorique sur le projet de 6e lien

Or, le maire d’Ottawa, Jim Watson, signale qu’il n’a pas l’intention de changer son fusil d’épaule et d’appuyer l’idée d’un 6e pont.

La priorité, pour moi, est le transport en commun, pas un autre pont pour les autos. Je vais continuer de m'opposer à cette proposition , a-t-il affirmé en mêlée de presse.

En attendant de possibles accrochages qui pourraient survenir entre élus, la consultation publique de la CCNCommission de la capitale nationale se poursuit.

Les citoyens d'Ottawa et de Gatineau ont jusqu'au 24 novembre pour se prononcer, dans un sondage, sur le plan préliminaire. Le conseil d’administration de la CCNCommission de la capitale nationale doit ensuite approuver le Plan intégré à long terme sur les liens interprovinciaux dans la région de la capitale nationale en janvier 2022.

Avec les informations d'Émilie Bergeron, de Charles Lalande, de Stéphane Leclerc et d'Antoine Trépanier