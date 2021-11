Il y aura finalement une course à la mairie des Méchins

Coup de théâtre! Le maire sortant, Dominique Roy, se représente à la mairie du village.

L'absence de candidats à la mairie des Méchins aux dernières élections municipales avait été souligné et avait suscité un débat sur l'intérêt des citoyens envers la gestion municipale.

Lors du lancement du scrutin général, Dominique Roy avait annoncé ne pas vouloir se représenter parce qu’il manquait de temps pour s’occuper de son entreprise de courtage en transport.

Cette annonce a poussé l’ancien maire des Méchins et ancien préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie, Donald Grenier, à effectuer un retour en politique municipale, afin de ne pas laisser la chaise de maire vide.

Entre-temps, le maire sortant a déposé sa candidature, ce qu'il pouvait faire jusqu'à vendredi.

Il y aura donc une course à la mairie.

Régler les eaux usées

La priorité de Dominique Roy sera de régler le dossier du traitement des eaux usées de la municipalité avec la construction de nouveaux bassins d'épuration.

On pensait les faire [les bassins] dans le mandat précédent, mais on attend toujours le OK du ministère de l’Environnement pour pouvoir aller en appel d’offres , explique-t-il.

Cette situation empêche Les Méchins d'aménager de nouveaux terrains pour attirer de nouveaux arrivants. On a les terrains, on est prêt demain matin à construire, mais tant qu’on n'a pas le OK du ministère de l’Environnement, on ne peut pas , regrette le maire sortant.

Il compte aussi transformer l’ancien bâtiment de la caisse populaire du village en salle communautaire pour loger les organismes du village.

De son côté, Donald Grenier compte aussi régler le problème des eaux usées. C'est un dossier qu'il va falloir régler avec le gouvernement, c'est évident , assure-t-il.

Selon Dominique Roy, le défi de la municipalité est de continuer à rembourser la dette générée par la construction de l'usine d'eau potable du village. L'installation a coûté quelque 8 millions de dollars.

On a déjà un bon bout de fait. En quatre ans, je pense qu'on a remboursé pas loin de deux millions de dollars sur la dette , explique-t-il.

Il préconise une gestion serrée des dépenses de la municipalité. On fait attention à nos dépenses beaucoup, sans oublier qu'il faut avoir de l'équipement fonctionnel aussi.

Beaucoup de monde veulent avoir des choses ici, mais je leur dis : "j'aimerais ça le faire, mais on n'a pas d'argent". Une citation de :Dominique Roy, maire sortant des Méchins et candidat à la mairie

Dominique Roy espère pouvoir mettre en place une baisse du taux de taxation, mais seulement quand la municipalité en aura les moyens financiers.

Il déplore d'ailleurs que le village, où se situe une installation industrielle d'envergure comme le chantier maritime de Verreault Navigation, ne soit pas plus riche.

En tant que maire, une des principales réalisations de Dominique Roy a d'ailleurs été réajusté les taux de taxation entre entreprises et résidences. Verreault Navigations payait le taux résidentiel depuis 1964.

Le maire Dominique Roy souligne que la municipalité n'est pas très riche, même si une grande entreprise, comme Verreault Maritime, y est installée. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Favoriser le développement économique

Pour Donald Grenier, qui a été maire des Méchins durant 16 ans avant d'être battu en 2009, le développement économique est la clé pour permettre de revitaliser le village.

Tous les dossiers économiques vont m'intéresser énormément. Une citation de :Donald Grenier, candidat à la mairie des Méchins

L'ancien maire compte attirer et apporter du soutien aux entrepreneurs qui présentent des dossiers économiques pour sa communauté. J’ai œuvré pas mal, dit-il, dans le secteur du développement économique, je vais regarder toutes les possibilités qu’on peut avoir pour attirer des entreprises. C’est la priorité de toute municipalité qui se respecte.

Mon travail en tant que maire, c’est de trouver des gens qui puissent investir chez nous pour qu’on puisse garder nos jeunes. Une citation de :Donald Grenier, candidat à la mairie des Méchins

La pierre angulaire du programme de Donald Grenier sera de mieux consulter ses concitoyens. J’ai comme priorité de mieux consulter la population, plus fréquemment, pour prendre des décisions éclairées soit au niveau des loisirs, soit au niveau de l’entretien des routes , détaille Donald Grenier.

Donald Grenier promet ainsi de mettre en place un site internet pour être en mesure de consulter mensuellement ses concitoyens sur des enjeux.

Le vote par anticipation aura lieu le 5 décembre et le scrutin le 12 décembre prochain.