Faire voyager les saveurs du Cameroun jusqu’à Iqaluit

Installés à Iqaluit depuis cinq ans, les Tagnigou-Petnkeu ne dérogent pas à leurs habitudes. La cuisine occupe une place centrale dans leur vie.

Pour moi, c’est une façon de prendre soin de ma famille , résume Nadine Petnkeu, une habitante d'Iqaluit originaire de Bangangté, dans l’ouest du Cameroun. Elle y voit une manière de transmettre les saveurs de son pays à ses enfants et de renouer avec ses racines.

La cuisine camerounaise, ce sont mes repères. C’est moi, mon identité. Une citation de :Nadine Petnkeu

Son fils Azriel, 10 ans, a les yeux qui s’illuminent lorsqu’il entend parler de la cuisine camerounaise. Ça me fait penser à ma grand-mère, aux avocatiers, aux manguiers. J’aime cuisiner, j’aime manger et quand on cuisine, on est tous ensemble.

Son péché mignon : les beignets-haricots. Quand ma grand-mère en fait, elle met toujours beaucoup de sucre autour , souligne-t-il, l’eau à la bouche.

Azriel Tagnigou-Petnkeu habite à Iqaluit avec sa famille depuis cinq ans. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

À lire aussi : À l'occasion de la Semaine nationale de l'immigration francophone, Radio-Canada vous propose de découvrir une autre facette de la francophonie du Grand Nord. Quitter l’île Maurice et se réinventer au Yukon

Des épices qui voyagent

Djansang, rondelle, huile de palme, poivre blanc : certains aliments sont des incontournables qui peuvent difficilement être remplacés. Nadine Petnkeu indique qu’il est parfois difficile de trouver tous les ingrédients dont elle a besoin à Iqaluit.

Pour des recettes typiquement camerounaises, il n’y a pas les ingrédients, ici , affirme-t-elle. Ça fait deux semaines que je cherche du gombo et il n’y en a pas. J’essaye de m’en procurer à Ottawa.

Elle explique devoir faire preuve d’ingéniosité pour se procurer certains aliments, que ce soit en commandant des produits du Sud par avion-cargo ou par l’intermédiaire de son entourage. L’année dernière, j’ai des amis qui sont partis au Cameroun... Je leur ai fait ma liste , dit-elle en riant.

Lorsqu’elle ne peut se rabattre sur une de ces options, elle fait appel à son cercle d’amis. Il y a une belle communauté camerounaise, ici, donc au niveau des épices, on s’entraide! Si j’en manque, j’appelle une amie.

«Quand on va dans le Sud, on fait des provisions et on les congèle», explique Nadine Petnkeu. Elle a notamment rapporté du pèpè, une épice typiquement camerounaise qui permet notamment de faire des marinades épicées. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Une communauté diversifiée

Sur ses quelque 8000 habitants, Iqaluit compte 490 immigrants, dont 120 sont d'origine africaine, selon les données du recensement de 2016.

Nadine Petnkeu fait l’éloge du multiculturalisme grandissant de la capitale territoriale. C'est, selon elle, l’occasion pour sa famille de partager sa culture à d’autres membres de la communauté et de découvrir de nouvelles saveurs, notamment lors de potlucks, des repas de groupes.

Il y a des plats que je ne mange pas toute seule, comme le taro , dit-elle. Il faut qu’il y ait quelqu’un avec moi pour le déguster.

Ici, à Iqaluit, je rencontre très facilement des gens d’ailleurs. Il y a une belle diversité de personnes et de cultures. Une citation de :Nadine Petnkeu

Avant de déménager à Iqaluit, Nadine Petnkeu a notamment habité à Montréal, en Allemagne et en Italie. Son cercle d'amis, dans la capitale territoriale, est très multiculturel, souligne-t-elle. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Un mélange de cultures

Nadine Petnkeu prend aussi plaisir à incorporer des aliments locaux lorsqu’elle concocte des mets camerounais.

Avoir du poisson et de la viande, c’est déjà avoir une base pour la cuisine camerounaise , souligne-t-elle. Je me sens choyée d’avoir ça ici.

Elle donne l’exemple du kondrè, un ragoût fait à base de plantains et de bœuf, une viande qu’elle remplace par du caribou. Elle utilise aussi régulièrement de l’omble de l’Arctique dans les plats à base de poisson.

Son fils Azriel a grandi à la croisée de plusieurs cultures. S’il raffole des beignets-haricots de sa grand-mère, il aime aussi déguster de la bannik, un pain traditionnel inuit.

Au Cameroun, on mange aussi de la viande comme ici , compare-t-il.

Azriel Tagnigou-Petnkeu adore les plats préparés par sa mère. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Azriel espère retourner bientôt au Cameroun pour retrouver ses grands-parents. Même s’il aime patiner et faire de la motoneige, l'hiver, il s’ennuie aussi de grimper dans des arbres fruitiers pour cueillir des mangues avec ses cousins.