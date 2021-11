Des hausses de salaire pouvant atteindre jusqu’à 25 % chez Ben Deshaies

Le nouveau contrat de travail de cinq ans, qui se terminera en mars 2026, prévoit des hausses de salaire totalisant près de 25% à terme pour la majorité des quelque 125 travailleurs syndiqués. Dès 2022, le salaire d’entrée pour un commis d’entrepôt sera de plus de 20 $.

On est très heureux. On vient se mettre à jour et même se placer en avant de la parade. À partir de janvier, tous nos salariés qui débutent vont être en haut de 20 $ de l’heure, plus toutes les primes. On est très confiants que ça va nous permettre d’abord de conserver notre main-d'œuvre qui est expérimentée et qui mérite d’être bien rétribuée, mais aussi d’être plus attractifs dans un contexte de pénurie que tout le monde connaît , fait valoir Richard Deshaies, directeur des ventes et copropriétaire de l’entreprise familiale.

Un avis que partage Daniel St-Hilaire, président du syndicat affilié à la CSN.

On a déjà été 200 chez Deshaies, mais là, ça a grandement diminué. On perdait bien du monde, justement à cause des salaires. Là, ça devrait faire rentrer du monde. Un commis d’entrepôt rentrerait autour de 20 $ de l’heure. C’est bon là, comparativement aux 16-17 $ de l’heure qu’il y avait avant. C’est une forte hausse cette année et les deux dernières années du contrat, et dans le milieu, c’est une hausse normale. Parce qu’il y a un problème d’attirer le monde, puis un problème de rétention aussi , souligne le représentant syndical.

La semaine de quatre jours

La nouvelle convention collective prévoit aussi une bonification significative du régime de retraite et la possibilité d’avoir un horaire de travail de quatre jours par semaine. Le fait de disposer de plusieurs quarts de travail et d’opérer sur sept jours offre cette flexibilité à l’employeur.

Depuis 2015, Ben Deshaies dispose d'un nouveau centre de distribution, sur la route 111, à Amos. Photo : gracieuseté Groupe Deshaies

On tenait à mettre ça en place. Ça va être sur une base volontaire pour les travailleurs actuels. Et quand on va débuter ça l’an prochain, on aura en simultané des gens qui sont sur le traditionnel 5-2 et en parallèle des gens qui seront sur quatre jours consécutifs de 10 heures et trois jours consécutifs de congé. On avait beaucoup de gens qui cherchaient ça. On ne l'offrait pas, et ils ne venaient pas chez nous , fait valoir Richard Deshaies.

Les négociations se poursuivent pour le renouvellement de la convention collective de la section BDI Transport, la division du transport de Ben Deshaies.