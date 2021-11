Julie Dufour a rencontré Josée Néron à l’hôtel de ville

Elle était accompagnée de son chef de cabinet de transition, Frédéric Labrecque, et de Max-Antoine Guérin, qui est responsable de ses communications d'ici la nomination du nouveau cabinet la semaine prochaine. Le premier est le copropriétaire du café Érudit à Jonquière tandis que le second est le directeur général de Canopée Médias.

Malgré les échanges musclés pendant la campagne entre les deux candidates, la réunion se serait déroulée dans une ambiance cordiale, a indiqué Julie Dufour.

Elle a parlé d'une très belle rencontre avec des beaux échanges , qui se sont faits avec maturité, respect .

La rencontre a évidemment été l'occasion de procéder au transfert traditionnel des dossiers. Sur tous les dossiers de la ville, sur quatre thèmes autant au niveau industriel que dans la gestion courante, donc très satisfaite , a exprimé Julie Dufour.

L'assermentation de la mairesse élue et des conseillers aura lieu lundi prochain à 17 h à l'hôtel Delta à Jonquière. La première séance du conseil municipal aura lieu le 6 décembre.

Lundi, Julie Dufour a rencontré les conseillers, aussi au Delta. Il a alors été question des nominations pour les postes des présidences des comités et des commissions. Je leur ai entre autres demandé de réfléchir sur leur expertise qu'ils voulaient mettre en commun pour la population et également ce qui leur plairait. Donc, eux ils ont une réflexion à faire. Ils me donneront ce qu'ils ont envie de faire, quels dossiers ils ont envie de mener dans ces différents comités et commissions , a-t-elle mentionné.

Avec des informations de Roby St-Gelais