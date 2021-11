Les commerçants de Sudbury déplorent un recul dans la lutte contre la pandémie

Le Grand Sudbury fait un pas en arrière. Les entreprises et les restaurateurs du Grand Sudbury doivent rétablir les mesures de protection que le gouvernement provincial a récemment levées. La région continue de connaître une hausse alarmante du nombre de cas de la COVID-19.

Santé publique Sudbury et districts (SPSD) affiche le taux le plus élevé de cas actifs parmi les 34 bureaux de santé de l’Ontario.

Maurice Théoret, pour qui les deux dernières années ont été difficiles, appréhende ce retour en arrière.

Le propriétaire du Trevi Bar and Grill a réduit les heures des employés et ses coûts d’opération dans l’espoir d'amoindrir le choc. Il pourrait devoir annuler certaines réservations faites pour le temps des fêtes. Le Sudburois comprend toutefois la nécessité d’imposer de telles mesures plus strictes.

Alain Lessard est propriétaire de la salle de billard Rythm'n Cues depuis 27 ans. Il doit à nouveau fermer 13 de ses 23 tables afin de respecter les normes.

Son chiffre d'affaires a fondu depuis le début de la pandémie. Avec les assouplissements du mois dernier, il commençait à revoir une ambiance animée dans son bar.

Alain Lessard est propriétaire de la salle de billard Rythm'n Cues depuis 27 ans. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

De son côté, Nathalie Rocheleau n’avait pas changé ses habitudes lorsque le gouvernement provincial a assoupli les restrictions en octobre.

La copropriétaire d’un centre récréatif pour enfants, KUP Centre, explique que la majorité des visiteurs ont moins de 12 ans et ne sont donc pas vaccinés.

À ses yeux, c’était donc prématuré. Elle ajoute que chaque fois qu’il y a de nouvelles mesures, elle le ressent dans l’achalandage de son centre surtout pour les réservations de grands groupes.

Je peux dire que les ventes sont 80 % moindre qu’avant le début de la pandémie. Une citation de :Nathalie Rocheleau, copropriétaire de Kids Ultimate Play & Party Centre

Nathalie Rocheleau possède le centre récréatif pour enfants Kids Ultimate Play & Party Centre depuis plus de 5 ans. Photo : Radio-Canada

Le diffuseur La Slague prévoit un spectacle de l'artiste-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier le 17 novembre. Dans un courriel, son directeur général et culturel, Stéphane Gauthier, a indiqué mardi à Radio-Canada être en contact à ce sujet avec le Club Caruso où doit se tenir le concert.

Nous commençons à recevoir de la rétro sur le spectacle [des Hay Babies le 17 novembre], que nous compilons pour mesurer le degré de confort du public, et évaluer les ajustements à faire pour rassurer tout le monde (au-delà des mesures officielles) , écrit M. Gauthier.

Horizon Santé Nord resserre ses mesures pour les visiteurs à compter de jeudi  (Nouvelle fenêtre) étant donné l’augmentation récente du nombre de cas et le nombre élevé de patients hospitalisés liés à la COVID-19.

L’institut réduit notamment le nombre de partenaires de soins désignés pouvant visiter un patient ou demande à ce qu’ils ne soient pas présents en même temps.

En date de mardi, 21 patients atteints de la COVID-19 avaient été admis à Horizon Santé Nord, l’un des taux d’admission les plus élevés depuis le début de la pandémie, ce à quoi s’ajoute une éclosion que l’hôpital surveille.

En date du 9 novembre 2021, 21 patients atteints de la COVID-19 avaient été admis à Horizon Santé Nord. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

L’immunologue et professeur agrégé à l'École de médecine du Nord de l'Ontario (EMNO), Alain Simard, est préoccupé par cette hausse marquée des cas de COVID-19 dans la région. Il croit que le virus n’est pas bien maîtrisé.

Alain Simard estime que le resserrement des mesures sanitaires aurait pu être imposé plus tôt. Il ajoute en entrevue à CBC que le message de la santé publique devrait être plus fort sur les rassemblements privés à l'intérieur.

Santé publique de Sudbury et Districts n’indique combien de temps ces mesures plus strictes resteront en place. La médecin hygiéniste, Dre Penny Sutcliffe, a indiqué que cela dépendra du comportement des Sudburois durant les prochaines semaines. La tendance à la hausse est préoccupante, surtout à l’approche de l’hiver, selon les autorités sanitaires.

Sur la scène provinciale, des experts estiment qu’on assiste au retour d’une 4e vague de COVID-19. Santé publique Ontario confirme 454 nouveaux cas de coronavirus mercredi alors que le nombre moyen de nouvelles infections est à la hausse pour le dixième jour de suite.