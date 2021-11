La possible hausse des cas de COVID-19 à l’école inquiète les divisions scolaires

Selon les chiffres de la province mis à jour le 9 novembre, 262 cas de COVID-19 ont été signalés chez des élèves, et 43 chez des membres du personnel pour la semaine du 25 octobre au 7 novembre.

Un total de 117 écoles manitobaines comptent au moins un cas de coronavirus.

Le directeur général de la Division scolaire Louis-Riel, Christian Michalik, observe la tendance à la hausse depuis un moment dans son réseau.

Depuis la fin octobre, on voit qu’il y a des cas d'infection qui sont présents dans quelques-unes de nos écoles. Il y a plus d’expositions dans nos écoles élémentaires. Il y a plus de cas dans nos écoles élémentaires depuis le mois de septembre , indique M. Michalik.

Christian Michalik, directeur général de la Division scolaire Louis-Riel Photo : Gracieuseté de la Division scolaire Louis-Riel

Il ajoute que depuis le 28 octobre, 8 écoles de la Division scolaire Louis-Riel ont des cas, mais aucune éclosion n’y est recensée.

Du côté de la Division scolaire franco-manitobaine, une éclosion est en cours à l’École Lacerte à Winnipeg. Le directeur général de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , Alain Laberge, informe que l’éclosion à l’École régionale Notre-Dame de Notre-Dame-de-Lourdes sera terminée jeudi.

La situation inquiète M. Laberge, bien qu'elle soit assez stable.

Nous avons des écoles dans chacune des régions sanitaires du Manitoba. On voit dans certaines régions les taux de personnes atteintes du virus qui augmentent. On a un peu de craintes, mais on continue à tenir notre bout dans nos écoles avec le lavage des mains, la distanciation et le port du masque , explique-t-il.

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge (archives) Photo : Radio-Canada

Alain Laberge remarque lui aussi que les cas sont davantage observés chez les élèves du primaire.

La vaccination comme issue de secours

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, le Dr Brent Roussin, a indiqué en conférence de presse, mercredi après-midi, que le taux de transmission dans les écoles était moindre que dans la communauté en général.

Heureusement, on ne voit pas beaucoup de cas sévères chez les enfants, mais on sait qu’ils font partie de la chaîne de transmission , a-t-il dit.

Toutefois, M. Laberge anticipe la vaccination prochaine de ce groupe d’âge, ce qui viendra protéger davantage les jeunes d’âge primaire contre la COVID-19.

On aura des cliniques de vaccinations dans nos écoles. Chaque année on a des cliniques de vaccination contre la rougeole, par exemple, des maladies transmissibles. C’est un peu le même modèle qui va être proposé. Je pense que ce que les parents veulent entendre, c’est que ça va prendre l’autorisation parentale pour vacciner un enfant, comme pour tout vaccin , informe-t-il.

Le Dr Roussin a rappelé que la santé publique fait tout ce qu’elle peut pour garder autant de jeunes que possible sécuritairement à l'école , indiquant que cela est nécessaire pour leur santé mentale.

Des mesures insuffisantes

Le groupe de parents Safe September MB, qui militait pour un retour sécuritaire en classe pendant la pandémie, déplore que la province n’ait pas pris de mesures supplémentaires pour qu’il y ait des masques de meilleure qualité dans les écoles.

De plus, il dénonce le fait que les tests rapides ne soient pas disponibles pour les élèves et leurs familles sur une base régulière. Safe September MB réclame cette mesure depuis le mois de septembre.

Enfin le groupe est déçu de voir que la ventilation dans les écoles s’appuie sur l’ouverture des fenêtres, plutôt que sur un système de filtration d’air avec l’ajout d’unités de filtres à air à haute efficacité HEPA portables, alors que le temps froid s’installe au Manitoba.

Avec les informations d’Émile Lapointe et Julien Sahuquillo