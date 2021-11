À cause de la sécheresse, Hydro-Manitoba prévoit un déficit de 200 millions $

La société de la Couronne a indiqué mercredi que le bas niveau des rivières lui fera perdre environ 400 millions de dollars de revenu liés aux exportations d’électricité.

Or, l’eau est essentielle pour la production d’électricité au Manitoba : 97 % de l’énergie produite dans la province est d’origine hydroélectrique.

La perte des revenus liés aux exportations fait en sorte qu’Hydro-Manitoba craint un déficit qui sera compris entre 190 et 200 millions de dollars pour l’année fiscale 2021-2022, selon un communiqué.

L'absence de précipitations importantes dans une grande partie du bassin hydrographique d’Hydro-Manitoba au cours de la dernière année et la baisse des débits d'eau ont affaibli la capacité du service public à produire et à vendre l'énergie excédentaire aux États-Unis et au Canada , indique l’entreprise.

Globalement, les débits sur les cours d’eau de la province sont les plus faibles en 40 ans. Par exemple, le débit du lac Winnipeg mercredi était de 843 mètres cubes par seconde, alors qu’il était de 2394 mètres cubes par seconde l’an dernier à pareille date, selon les informations disponibles sur le site d’Hydro-Manitoba  (Nouvelle fenêtre) .

Assez d'électricité pour cet hiver

Néanmoins, même si les débits sont moins puissants, l’entreprise publique assure que la production d’électricité sera suffisante pour répondre à la demande des Manitobains cet hiver.

Malgré la sécheresse, les clients d’Hydro-Manitoba peuvent être assurés que leurs besoins énergétiques seront satisfaits tout au long des mois d'hiver, lorsque le chauffage sera nécessaire , a déclaré la société dans son communiqué.

Le service public gère son système de manière à maintenir la sécurité et la fiabilité énergétiques afin de s'assurer qu'il puisse continuer à respecter tous les engagements d'exportation nationaux.

Le déficit anticipé n’est que la continuation d’une tendance qui a commencé à se dégager au mois de septembre pour l’entreprise publique.

Les consommateurs manitobains pourraient ressentir les effets de la baisse des revenus car les exportations sont généralement utilisées pour maintenir des tarifs bas pour les clients canadiens, selon l’entreprise.

Hydro-Manitoba doit soumettre une nouvelle demande pour augmenter ses tarifs à la Régie des services publics le 15 novembre.