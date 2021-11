L’interdiction de fumer sur scène laisse un goût de cendre

Comme ses pairs, l’autrice des pièces Havre (Prix littéraire du Gouverneur général en 2019) et Copeaux, entre autres, réagit vivement au jugement rendu mardi au Québec, qui établit que fumer une cigarette sur scène n’est pas considéré comme un geste artistique et ne peut donc pas être protégé par les chartes des droits et libertés.

Le milieu théâtral d’Ottawa et de Gatineau regrette amèrement cette décision, dénoncée aussi par les trois théâtres qui avaient choisi de s'unir devant les tribunaux québécois sur cette question.

C’est d’une absurdité sans nom! s’insurge la comédienne, metteure en scène et directrice artistique et générale du Théâtre Catapulte, Danielle Le Saux-Farmer.

À son avis, le milieu doit se rallier pour porter le jugement en appel, jusqu’à la Cour suprême du Canada s’il le faut.

Ça [pose] une question plus fondamentale : définissons l’expression artistique et définissons ce concept de bonnes mœurs, qu’un gouvernement ou que l’État veut imposer à l'art , explique Mme Le Saux-Farmer. Ça brime la création artistique et ça n'a pas lieu d'être. Il faut que ça aille plus loin. Il faut qu’on s’entende sur c’est quoi, l’expression artistique. Je pense qu’il y a une définition erronée qui a été donnée par la Cour du Québec.

Tout comme sa collègue, Mishka Lavigne ne peut que constater que c’est une décision qui a été prise [...] en connaissant très peu le monde artistique, le monde des arts vivants, le monde des arts de la scène. Ça invite à toutes sortes de dérives .

Deux poids, deux mesures?

Cette dernière déplore que le théâtre soit ainsi visé, contrairement au cinéma et à la télévision.

On le sait pertinemment qu’on ne fume pas de vraies cigarettes sur scène, qu’on ne boit pas du vrai alcool sur scène. C’est un accessoire , soutient Mme Lavigne. Généralement, au théâtre, on est obligés de dire au public qu’il va y avoir des effets de fumée sur scène, incluant des cigarettes herbales. [...] On avertit à l’entrée du spectacle, on avertit dans le programme ou sur le site web quand on achète le billet, pour les gens qui pourraient être incommodés par de la fumée ou par de la vapeur [...]. Mais si un comédien fume une cigarette herbale sur scène et que nous, on est dans la 14e rangée, il n’y a aucune, aucune façon qu’on va sentir cette fumée-là.

Même son de cloche du côté de Danielle Le Saux-Farmer, qui regrette le deux poids, deux mesures , selon que l’on considère l’art vivant d’une part, ou l’expression cinématographique ou télévisuelle d’autre part. On ne commente pas les personnages au cinéma ou à la télévision qui fument. [...] Pourquoi n’aurait-on pas le droit au même réalisme au théâtre? interroge la directrice du Théâtre Catapulte.

Seulement voilà : aux fins de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, est assimilé à du tabac tout produit qui ne contient pas de tabac et qui est destiné à être fumé. Du moins au Québec.

Un choix réfléchi

Interprète, metteur en scène et directeur artistique du Théâtre du Trillium, Pierre Antoine Lafon Simard désapprouve l’interdiction faite aux créateurs d’utiliser la référence et la connotation artistique de la cigarette , un outil d’abord esthétique , à ses yeux.

Que le jugement rendu ne reconnaisse pas la valeur esthétique ou la valeur référentielle de la cigarette est, pour moi, assez problématique , soulève ce dernier.

Nous, en Ontario, ça ne nous touche pas, puisque c'est une décision qui est rendue au Québec, qui ne fait pas jurisprudence en Ontario. Ceci étant dit, dans ma propre pratique, ça a des conséquences majeures , anticipe Pierre Antoine Lafon Simard, citant l’exemple du spectacle M.I.L.F., dont il prépare actuellement une nouvelle mouture avec la comédienne et auteure dramatique, Marjolaine Beauchamp.

Le vocabulaire de la cigarette fait partie de l’esthétique du spectacle. Il va donc falloir, si je veux tourner au Québec [avec la pièce], c’est ce que j’en comprends, réviser ou utiliser des cigarettes électroniques qui n'ont aucunement la même valeur esthétique , déplore le metteur en scène.

La nouvelle responsable des lieux de diffusion au Théâtre de l’Île, Isabelle Cloutier, abonde.

Habituellement, l’auteur ne va pas poser des gestes anodins. S’il choisit de faire fumer son personnage, c’est parce qu’il a une raison. [...] Un auteur contemporain, en 2021, qui choisirait de faire ce geste-là, c’est d’autant plus porteur , souligne-t-elle. D’un point de vue de la liberté artistique et de création pour nos metteurs en scène et nos artistes, c’est sûr que ça peut être inquiétant , continue Mme Cloutier, tout en rappelant qu'au Théâtre de l'Île, on utilise déjà des accessoires pour simuler le geste de fumer.

Un jugement basé « sur la science et le gros bon sens »

Pour sa part, la codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT), Flory Doucas, se réjouit d'un jugement basé sur la science et le gros bon sens .

On accueille favorablement la décision dans ce dossier, car on connaît très bien les méfaits de la fumée secondaire , fait-elle valoir, précisant que si on était pour brûler des carottes ou de la sauge , la fumée qui en résulterait reste tout aussi nocive tant pour les comédiens et les travailleurs que les spectateurs, représentation après représentation .

Par ailleurs, les lois ne viennent pas encadrer le geste de fumer dans les productions artistiques, ni à la télé ni au cinéma , relève la porte-parole de la CQCTCoalition québécoise pour le contrôle du tabac . Mais on sait que ça a un impact sur les jeunes, sur la façon dont ils voient le tabagisme , ajoute-t-elle, soulignant que des campagnes de prévention œuvrent à diminuer le tabac ou le vapotage à l'écran.

Ce n’est pas un hasard si, pendant des décennies, les fabricants payaient pour avoir du tabac ou montrer des marques à l'écran, car cela a une influence sur les comportements, les habitudes et les perceptions , conclut Mme Doucas.

Avec les informations de Kevin Sweet, Camille Bourdeau-Potvin et Christelle D’Amours