Natasha Kanapé Fontaine met sa poésie en musique sur l’EP Nui Pimuten I

Lorsqu’elle écoute de la musique, ce ne sont pas les cordes de la guitare ou le rythme de la batterie qui attirent l’attention de Natasha Kanapé Fontaine. C’est plutôt la forme poétique cachée au détour de la mélodie qui fait vibrer l’artiste originaire de Pessamit.

Pour moi, la chanson, c’est la suite logique du poème. La musique donne plus de forme aux mots et c’est quelque chose que j’avais envie d’explorer. On écoute beaucoup plus de poésie qu’on pense, finalement , a-t-elle dit en entrevue avec la chroniqueuse Catherine Richer, de l’émission Le 15-18.

Livrer ses mots sur scène. C’est ce qui définit le mieux le cœur de la pratique de cette poétesse âgée de 30 ans, qui déclame ses textes aux quatre coins de la province depuis une dizaine d’années. Or, Natasha Kanapé Fontaine s’est un jour lassée de ces fragments poétiques, de ces mots s’envolant chacun de leur côté dès que le rideau tombait. Le rêve d’un vrai spectacle, où prendraient corps ensemble tous ses poèmes et ses slams, s’est mis à germer lentement dans sa tête.

C’est le musicien et comédien Émile Proulx-Cloutier qui a été une des sources d’inspiration du chemin créatif qu’a entrepris l’artiste innue. Quand j’ai entendu son album Marée haute, j’ai tout de suite reconnu ses textes et je me suis sentie proche d’eux, parce que je les avais entendus sous différentes formes au fil des années, explique-t-elle. J’aurais pu écrire spécifiquement dans le but d’enregistrer un EP, mais j’avais plutôt envie de trouver un musicien qui me suivrait là-dedans, avec qui je pourrais amener les textes à maturité.

En 2018 est donc né le spectacle Nui Pimuten - Je veux marcher, mêlant poésie, slam et chants, présenté à ce jour plus d’une cinquantaine de fois. Accompagnée par le musicien Manuel Gasse, Natasha Kanapé Fontaine a enfin pu bâtir un univers musical ancré sur ses poèmes, travaillés sans relâche afin que mots et notes s’entremêlent organiquement.

Ce sont ces explorations qui mènent aujourd’hui à Nui Pimuten I, un album où les poèmes en innu-aimun et en français voguent sur des sonorités folk. Si sa plume est bien ancrée, son identité musicale est, de son propre aveu, encore mouvante. Un jour, je vais trouver mon style. En ce moment, j’essaie de toucher à tout. C’est le début de quelque chose , explique celle qu’on a également pu voir dans la télésérie Unité 9.

La musique de tous les jours

Malgré tout, la musique est loin d’être une nouveauté dans la vie de Natasha Kanapé Fontaine. L'écrivaine relate avec affection l’omniprésence de la culture musicale autochtone dans sa communauté de Pessamit, où les radios diffusaient presque exclusivement des chansons en innu-aimun, ou encore en atikamekw. Toutes les familles ont des guitares à la maison, c’est bien simple! Il y a des artistes qui chantent tout le temps dans les salles communautaires et les bars et on les croise dans la rue. Cette culture-là, elle est présente au quotidien , dit-elle.

Il reste que de voir une des leurs faire vibrer une salle de spectacle dans sa langue natale a été un grand moment de fierté pour des proches d’origine autochtone de Natasha Kanapé Fontaine, qui ont récemment assisté à son spectacle.

C’est vraiment important pour eux et ça me touche beaucoup, dit-elle, sa voix teintée par l’émotion. Je veux aider cette nouvelle génération d’artistes qui n’a peur de rien.

Natasha Kanapé Fontaine continuera entre-temps d’avancer sur ce nouveau chemin poétique et musical qu’elle défrichera au cours des prochaines années. Avec l’espoir que bientôt, des dizaines d’autres pas taperont davantage un sentier qui, grâce à elle, sera mieux balisé.

Nui Pimuten I sera disponible en format numérique dès le 19 novembre, suivi de représentations au Théâtre Petit Champlain de Québec le 25 novembre ainsi qu’à la Cinquième salle de la Place-des-Arts de Montréal, les 10 et 11 décembre.