Vaccination : le fossé se creuse rapidement entre les pays riches et les plus pauvres

Presque un an après le début de la vaccination contre la COVID-19 dans le monde, les experts constatent un écart important entre les pays riches, où on discute de l’administration d’une troisième dose, et les pays en développement, où pratiquement personne n’a encore été immunisé contre la maladie.

Dans une entrevue accordée à l'émission Midi Info, Agathe Demarais, directrice des prévisions mondiales à The Economist Intelligence Unit, explique que seule une fraction des sept milliards de doses de vaccin contre la COVID-19 administrées dans le monde depuis décembre 2020 l’ont été dans des pays pauvres.

Pendant qu’on discute de l’administration d’une troisième dose dans les pays développés, dans la plupart des pays en voie de développement, notamment en Afrique, une infime minorité de la population a pu avoir accès au vaccin. Une citation de :Agathe Demarais, directrice des prévisions mondiales à The Economist Intelligence Unit

Selon les résultats d’une vaste étude publiée par l’organisme basé à Londres, la majorité des pays en voie de développement n’auront pas réussi à vacciner 60 à 70 % de leur population avant 2023, et ce, dans le meilleur des cas.

Quand sur notre carte un pays est dans la catégorie "pas avant 2023", cela veut dire dans beaucoup de cas que l’on estime que la vaccination n’aura pas lieu à grande échelle , déplore Mme Demarais.

Selon elle, les plus récents engagements de la communauté internationale visent à vacciner au plus 40 % de la population mondiale cette année, et il sera extrêmement difficile d’y parvenir dans les pays en développement, notamment en Afrique.

Il est totalement illusoire de penser que ces pays pourront atteindre une couverture vaccinale comme celle du Canada, qui est tout à fait impressionnante. Une citation de :Agathe Demarais, directrice des prévisions mondiales à The Economist Intelligence Unit

Manifestation à Pretoria, en Afrique du Sud, pour exiger un meilleur accès au vaccin contre la COVID-19. Photo : Reuters / SIPHIWE SIBEKO

Des conséquences à long terme

Il va sans dire que cet écart important entre les pays n’améliorera en rien le sort de ceux qui n’auront pas bénéficié d’une vaccination de masse. Ce qui laisse penser à Mme Demarais que les conséquences de la pandémie vont durer beaucoup plus longtemps que la pandémie elle-même dans les pays qui ne seront pas adéquatement vaccinés.

Cela va poser évidemment un certain nombre de risques à long terme puisque cela va peser sur la reprise économique. Ça va peser sur le tourisme; des personnes vaccinées ne voudront peut-être pas visiter des pays en voie de développement non vaccinés , anticipe Agathe Demarais.

À quoi est essentiellement dû cet écart vaccinal? Au manque de vaccins pour l’ensemble de la population mondiale? À l’avidité des pays les plus fortunés?

Il est vrai, selon Mme Demarais, que la production de doses n’est pas suffisante pour l’instant afin de répondre à la demande mondiale .

Il y a également les questions logistiques. Le transport des vaccins est extrêmement complexe dans un certain nombre de pays en voie de développement. On note aussi le problème de la chaîne du froid et le manque de personnel de la santé pour administrer les vaccins , ajoute-t-elle.

Pas qu'une question de richesse

Au-delà des questions financières et logistiques, certains facteurs tout à fait humains empêchent la vaccination de masse dans de nombreux pays, à commencer par la peur et la méfiance.

Ça a été une surprise lorsque nous avons écrit le rapport… L’évitement vaccinal, le scepticisme d’une grande partie de la population dans un certain nombre de pays en voie de développement, notamment en Afrique. Une citation de :Agathe Demarais, directrice des prévisions mondiales à The Economist Intelligence Unit

Dans plusieurs pays en effet, les gens refusent d’être vaccinés en raison de croyances erronées sur la vaccination ou encore par pure méfiance envers le gouvernement.

Une affiche antivaccin contre la COVID-19 Photo : Radio-Canada / Andrew Lee

Le cas de la Russie est tout à fait intéressant, souligne Agathe Demarais. On note que là et dans l’ensemble des pays de l’espace postsoviétique, il y a une immense méfiance à l’égard du vaccin Spoutnik V qui a été développé par des laboratoires russes.

Seulement 30 % environ de la population russe a reçu un vaccin. La plupart des Russes disent qu’ils n’ont pas confiance en ce vaccin qui a été conçu par le gouvernement , ont constaté les chercheurs.

La désinformation joue aussi un rôle important, notamment dans plusieurs pays d'Afrique. Par exemple, une étude réalisée par l’Union africaine a montré qu’au Nigeria, 80 % de la population pense que le danger du coronavirus est exagéré. Donc, une grande partie de la population ne souhaite pas être vaccinée , relate Mme Demarais.,

Pour contrer ce scepticisme, il va falloir des années et malheureusement, lorsqu’on a une pandémie à l’échelle mondiale, du temps on n’en a pas beaucoup. Une citation de :Agathe Demarais, directrice des prévisions mondiales à The Economist Intelligence Unit

Les Chinois, rois de la diplomatie vaccinale

Pour les pays producteurs de vaccins par contre, la pandémie est une occasion d’étendre leur influence et leurs relations politico-commerciales par le fait même.

Un centre de vaccination en Indonésie, où des doses du vaccin chinois Sinovac sont distribuées. Photo : Reuters / AJENG DINAR ULFIANA

La grande championne de la diplomatie vaccinale est actuellement la Chine, constate The Economist Intelligence Unit.

La Chine, qui est actuellement le premier producteur de vaccins contre la COVID-19 dans le monde, exporte ses vaccins dans 123 pays. Et souvent, les livraisons ne comportent pas que des caisses de vaccins, souligne Agathe Demarais.