Des immigrants souhaitent plus de services en français du secteur privé

Le gouvernement de l’Ontario a présenté la semaine dernière son projet de refonte de la Loi sur les services en français, qui comporte l’offre active des services. Une nouvelle qui est accueillie favorablement par de nouveaux arrivants. Ces derniers souhaitent maintenant que la question de la francophonie dépassent le secteur public et s'étendent aux services fournis par les entreprises privées.

Mahamat Taher Nouradine vit en Ontario depuis deux ans. Il regrette que le français ne soit pas davantage utilisé par le service à la clientèle des entreprises. On est un peu frustré lorsqu’on a du mal à communiquer.

Originaire du Tchad où le français est une langue officielle, cet habitant de Hamilton estime que le français devrait être plus présent dans le secteur bancaire ou des assurances, par exemple.

M. Nouradine travaille comme suppléant dans une école. Photo : Mahamat Taher Nouradine

Même son de cloche du côté de Maïmouna Sangaré, originaire de la Côte d’Ivoire, qui habite à Sudbury depuis un an. Au quotidien, tu arrives dans une banque, tu demandes un service en français, ce n’est pas évident , dit-elle. Mais, il n’y a pas que les services publics, il faut aussi regarder les services privés , conclut-elle.

Fernand Behoue, originaire de la Côte d’Ivoire et habitant de Hamilton, pense aussi que le français devrait être partout. On a besoin d'un renforcement du service en français , dit-il.

Tous les services [du secteur privé] devraient s’aligner sur les services gouvernementaux pour fournir ce service de la langue française parce que ça constitue un blocage, un frein à l’épanouissement des francophones qui immigrent en Ontario. Une citation de :Fernand Behoue, Hamilton

L’importance du français dans le milieu du travail

M. Nouradine explique que s’exprimer en anglais dans le milieu du travail est aussi un véritable défi.

Il faut que le français s’impose comme une langue de travail [...] pas seulement dans les services publics. Une citation de :Mahamat Taher Nouradine, Hamilton

Fernand Behoue explique qu’il est difficile de trouver un emploi en tant qu'unilingue francophone puisqu’on se trouve en situation minoritaire.

Fernand Behoue a travaillé dans le secteur manufacturier avant d’intégrer le cours de langue pour les immigrants (CLIC). Photo : Fernand Behoue

Pour la majorité des postes offerts, on a besoin d’être bilingue , dit-il en ajoutant qu’être bilingue est un avantage. Le bilinguisme n’est pas mauvais. Il explique que les offres d’emploi en français ne sont pas toujours celles dont rêvent les nouveaux arrivants.

Mais, juste une infime partie des postes est réservée à toute personne ne parlant pas l’anglais. Une citation de :Fernand Behoue, Hamilton

Les immigrants francophones en Ontario pensent globalement que leur intégration personnelle et professionnelle serait plus facile si le français occupait une place plus importante dans le secteur privé en Ontario.