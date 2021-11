Des familles à bout de souffle après un mois de grève au CPE Au Jardin de Pierrot

C’est le cas d’Audrey Lamontagne, une infirmière dont les trois enfants fréquentent l'établissement.

C’est sûr qu’on est un peu fatigué. On les comprend, on les encourage, mais on est un peu découragé de l’autre côté. On essaie de pallier pour trouver des gens pour garder nos trois enfants, autant moi, mon conjoint, mes parents et mes beaux-parents, alors on est un peu découragé que rien ne bouge du côté du gouvernement , soutient-elle.

La situation est semblable pour Anne-Renée Châteauvert, dont deux des trois enfants fréquentent le CPE Au Jardin de Pierrot.

L’une des solutions qu’a trouvées Mme Châteauvert afin de pouvoir continuer à travailler est de confier ses enfants à des collègues infirmières lors des journées de congé de celles-ci.

Mes amies infirmières, je ne peux pas tout le temps leur demander chaque semaine si elles peuvent ou pas, elles ont aussi leurs choses à faire. Alors on manque des journées. Heureusement, je suis en retour de congé de maternité, j’ai le droit d’être à temps partiel, je travaille 7 jours sur 14. Ça nous aide un peu parce que je peux être à la maison pendant mes journées de congé et m’occuper des enfants , décrit-elle.

Cette semaine, je fais des quarts de soir plutôt que de jour. Je travaille de soir, mon chum de jour et on s’échange les enfants devant l’hôpital. C’est comme ça qu’on s’arrange depuis le 13 octobre. Une citation de :Anne-Renée Châteauvert

Audrey Lamontagne affirme de son côté avoir reçu beaucoup d’aide de la part de sa famille dans les quatre dernières semaines.

Ma mère consacre toutes ses journées hebdomadaires de congé à garder mes enfants. Ma belle-mère fait deux heures de route par jour quand elle vient nous dépanner. Sinon, mon conjoint coupe sur son sommeil. Par exemple, la semaine passée, il était de nuit et il est resté éveillé après son quart pour que je puisse rentrer au travail. On fait des échanges de quarts quand c’est possible et sinon, on prend des congés de maladie , évoque-t-elle.

Malgré le casse-tête logistique qu’impose la situation, Audrey Lamontagne et Anne-Renée Châteauvert appuient toutes deux sans réserve les revendications des éducatrices.

Elles ont toujours eu mon appui et elles vont continuer de l’avoir. Oui, elles méritent un salaire plus élevé et de meilleures conditions de travail. On est de tout cœur avec elles, mais on a bien hâte que la grève finisse , souligne Anne-Renée Châteauvert.

Les éducatrices demandent notamment une augmentation de salaire. (archives) Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Le syndicat confiant de parvenir à une entente

La représentante du Syndicat des Métallos, Sonia Charette, indique que les négociations avancent et qu’il y a espoir que la situation se règle à court terme.

Nous on a espoir. Il y a déjà eu une contre-proposition qui a été déposée par le syndicat à la fin octobre. Demain, à la nouvelle séance de négociation, le syndicat va encore faire une nouvelle contre-proposition. L’ouverture du côté syndical, elle est là, on veut jaser, on veut discuter parce que oui, après un mois, les éducatrices ont vraiment hâte de retrouver les enfants. Elles s’ennuient beaucoup d’eux et elles ne demandent pas mieux que de retourner au travail , déclare-t-elle.

Mme Charette souligne que certains détails entourant l’offre de 20 % d’augmentation faite par le gouvernement à la fin octobre rendent la proposition moins attrayante.

C’est beaucoup l’histoire des primes pour celles qui acceptent de travailler 40 heures et plus qui sont incluses dans l’offre de 20 % d’augmentation. C’est un détail qu’on a appris seulement à la dernière séance et c’est quelque chose qui blesse beaucoup , soutient Mme Charette.

Ce n’est pas ce qu’on veut de tenir les parents en otage comme ça. On veut que ça se règle rapidement. On est disponible en tout temps pour négocier. Une citation de :Sonia Charette, représentante des Métallos

Sonia Charette affirme en outre que le syndicat souhaite obtenir des gains pour l’ensemble des employés des CPE lors de ces négociations.