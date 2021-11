Tourner un film biographique à propos de Suprême NTM, l’un des (plusieurs disent LE) plus grands groupes de rap de France, était un pari hautement risqué. C'eût été tellement facile de tomber dans des clichés hip-hop et caricatures de ses codes. Mais la réalisatrice Audrey Estrougo a évité ces pièges.

La cinéaste livre un retour au tournant de la décennie 90 hyper réussi, d’un réalisme qui cogne, n’épargnant aucune violence, pas même celle que JoeyStarr et Kool Shen, les deux figures de proue du groupe, s’infligeaient l’un et l’autre. Le film sera présenté ce vendredi 12 novembre à Montréal, à l’Université Concordia, dans le cadre du festival Cinemania.

La pression

Pour les néophytes : NTM, ça signifie Nique ta mère . Inutile d’en dire plus pour comprendre que le groupe ne fait pas dans la dentelle. Si le grand public du Québec connaît ses contemporains IAM et MC Solaar, il est peut-être moins familier avec Suprême NTM, qui n’a pas connu le même genre de diffusion médiatique ici. Pour faire simple, établissons simplement que son rayonnement est majeur, immense, en France et dans la francophonie.

On ne se mentira pas, au cours des dernières années, j’étais assise sur une cocotte-minute, illustre la réalisatrice de 39 ans. Oui, je ressentais de la pression. Je réalise que je me suis attaquée à un monument. Et je sais qu’il y a une part de gens qui souhaitent tout simplement que je me plante, pour pouvoir me critiquer à fond. C’est souvent comme ça en France. Mais je me suis concentrée sur le travail comme je le fais toujours. Je me suis dit : "Voilà, j’ai un film à faire et c’est moi qui suis capitaine à bord, alors allons-y".

Fais-le toi-même

Ce qui frappe au premier visionnement de Suprêmes, c’est que ces gars viennent véritablement de la banlieue, de la rue, et qu’ils se sont lancés dans la musique rap sans surréfléchir à l’affaire, sans véritable formation musicale, sans rien, quoi! Deux autodidactes qui ont tracé leur voie en se poussant vers le haut avec un pur esprit de compétitivité l’un envers l’autre… et unis contre tout. Ils ont appris sur le tas l’écriture, la livraison vocale, la conception rythmique, le studio… Un parcours d’une authenticité désarmante.

Et là où la démarche devient encore plus intéressante, c’est lorsqu’on comprend que la réalisatrice a connu un parcours professionnel semblable.

Vous n’êtes pas le premier à me le faire remarquer, mais moi, je n’avais pas réalisé ça avant tout récemment , admet Audrey Estrougo, avec une belle humilité. Comme Bruno Lopes, alias Kool Shen, et Didier Morville, alias JoeyStarr, elle a grandi dans le 93, la Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Dès son premier film, Regarde-moi (2007), elle a raconté la vie des jeunes de banlieue, une œuvre proche de son parcours personnel qu’elle a réalisée et produit sans avoir fréquenté d’école de cinéma et sans avoir réalisé de courts métrages au préalable. Sa démarche, en anglais, s’appelle DIY, do it yourself. En français, fais-le toi-même.

Cette approche DIY, elle est très punk, selon la réalisatrice. Cette dernière ne sait pas encore à quel point je suis d’accord. C’est qu’en visionnant son œuvre, au moment où on entend du Bérurier Noir dans la camionnette de tournée de NTM (au grand dam des rappeurs d’ailleurs!), mon cœur de punk s’est emballé. Elle nous transporte ensuite dans une salle de spectacle où le public est composé presque uniquement de keupons (punks en verlan) aux cheveux hérissés et aux Perfecto de cuir usés. Bien que la rencontre entre les deux groupes ne soit pas chaleureuse au premier abord, ces derniers se rejoignent sur l’esprit de la pièce L’argent pourrit les gens, de NTM.

Lorsque le rap est arrivé en France, le punk était en train de redescendre. Il faisait partie d’une industrie musicale dont il n’aurait jamais dû faire partie, en premier lieu , continue Audrey. Mais elle croit toutefois que les deux cultures marginales comptent de nombreux vases communicants.

Suprême NTM a déjà fait la première partie de La Souris Déglinguée , souligne-t-elle, pour démontrer comment les deux courants se sont chevauchés brièvement, avant que le rap ne prenne le haut du pavé. Bref, cette approche fonceuse et frondeuse, propre à la fois au punk et au rap, Audrey Estrougo l’avait en elle. Elle l’a probablement pêchée en banlieue, durant sa jeunesse.

La bonne approche scénaristique

Ces racines et cette attitude l’ont-elles aidée à gagner la confiance de Lopes et Morville, afin qu’ils acceptent qu’elle raconte leur histoire?

Je crois que les gars de NTM ne savent même pas que je suis aussi du 93 , dit-elle. Mme Estrougo ne s’est appuyée ni sur leurs origines communes ni sur leur démarche DIY semblable pour gagner leur confiance. Parce que oui, l’idée du film est venue d’elle, et la lancer au groupe a demandé du front. Audrey a pris le téléphone et a joint Didier Morville, alias JoeyStarr. Imaginez le culot : Salut Didier, vous êtes l’un des plus grands rappeurs de France, deuxième marché hip-hop mondial. Je ne suis pas rappeuse, je suis une jeune réalisatrice, et je veux raconter votre histoire en format long métrage.

La réception initiale a été relativement froide. La réalisatrice paraphrase JoeyStarr : T’es mignonne, mais honnêtement, il y a tellement de gens qui nous ont approchés pour mettre notre histoire en film… On a dit non à tout le monde. Pourquoi on te dirait oui à toi? Sa réponse était prête. Elle venait de lire une biographie du groupe. Son constat : au début des années 90, quand le groupe enregistre son premier album et commence son ascension, les émeutes et les tensions raciales sont à leur comble dans les banlieues.

L'affiche du film «Suprêmes», réalisé par Audrey Estrougo Photo : Nord-Ouest Films

L’idée? Mettre en perspective le présent des jeunes de banlieue, en racontant le passé de NTM. Pas leur carrière complète. Non. Seulement l’équivalent d’un chapitre de leur biographie. Les gars de NTM ont aimé l’analogie; ils y ont vu une critique sociale pertinente, nécessaire, une œuvre utile et au potentiel réaliste.

Cette décision scénaristique de n’aborder qu’un chapitre de la carrière de Suprême NTM est excellente. C’est même la planche de salut de l'œuvre. Elle permet à la réalisatrice d’éviter l’écueil auquel trop de biofilms musicaux se frappent : la complexité de mettre dans un récit de 120 minutes une histoire qui a duré des années. Raconter ce seul chapitre nous en dit tellement plus sur les contextes d’émergence culturelle et sociale de NTM. On y sent toute l’urgence de s’exprimer, voire de crier dans un micro, d’une jeunesse qui explose en violence. Et à la fin, on n’a que le goût d’en savoir plus, de dévorer la discographie du groupe pour aller y chercher toute l’ampleur de ses témoignages artistiques bruts.

Bien que le mantra de la philosophie hip-hop zulu Peace, love, unity and having fun soit répété régulièrement par les belligérants, on comprend que cet adage n’a que la force d’une trousse de premiers soins sur un carambolage monstre : on peut bien mettre quelques diachylons ici et là, mais les blessures de la société dans laquelle ils évoluent sont énormément plus profondes et traumatiques.

Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal / Va faire un tour dans les banlieues, regarde les jeunes dans les yeux, rappaient-ils. Du début à la fin de Suprêmes, il n’y a que la violence comme moteur et l’adversité comme carburant pour propulser tant les relations humaines que les élans créatifs des rappeurs.

Sans être la plus grande biographie musicale cinématographique de l’histoire, Suprêmes frappe dans le mille en traitant son sujet avec tout le respect et le sérieux qu’il commande.

Suprêmes sera projeté ce vendredi 12 novembre, 19 h, à l’Alumni Auditorium de l’Université Concordia pour le festival Cinemania. Il prendra l’affiche en France le 24 novembre. La date de sortie canadienne n’est pas encore connue.