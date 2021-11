sentiers des paumes creuses, d’Alycia Dufour, finaliste du Prix de poésie 2021

Alycia Dufour a étudié en littérature et création littéraire et publiera l'an prochain son premier recueil de poésie. Ses poèmes trouvent leur ancrage dans son histoire familiale. Son plus grand défi? Ne pas s'autocensurer. « J’ai dû comprendre que ces poèmes ne sont pas le reflet direct de mon vécu, qu’ils représentent plutôt une trame parallèle à mes souvenirs », dit-elle.

Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

SENTIERS DES PAUMES CREUSES

au pied du cap mes pères s’engendrent

tous pareils

le cou planté les doigts noueux poumons d’amiante

et souffle chaud leurs os défilent couverts de suie

jusqu’à ce que j’apparaisse

petite grimace

j’arrive comme on déboule les marches

le lac empeste

s’impose contre les paupières

dissout les gueules encore vives

je n’ouvre pas les yeux

on me parle de corps morts je pense aux arbres

ces estropiés

dansant la drave sur lit de glaise

la course du premier père

les billots qui s’emballent

un trou une cheville

et la chute à fleur d’eau

on me parle de corps morts moi je plonge

pour boire à la sève des noyés je n’ouvre pas les yeux

le lac empeste et je me cale au fond

le corps du bois le corps du verre

au fond des eaux trop de matière pour mes doigts courts

au fond des choses mes pères s’endorment

des bouteilles cassées à leurs pieds

j’en sauve seulement quelques éclats

l’asphyxie se prolonge dans les sillons de l’oreille

s’épanche en fines coulisses roses

néon de part et d’autre j’émerge

jointures poreuses de feue l’enfant

rires d’outre-gorge langue sortie

je suis acide

de l’affront qui en moi se dépose

des sédiments ma foudre clairsemée

j’ouvre les yeux

je tends les poings

au creux une volée d’oiseaux suffoque

les paumes de mes pères se fendent j’y plonge ma langue drue

leur poids s’enfuit dans la touffeur des linges

toutes les plaies de mon lignage

se déversent dans un coffre de cèdre

ils s’échafaudent chœur aux mains vides

drapé de flanelle et de faussetés

des visages calleux avec des plis assez profonds

pour ravaler les rivières

mes pères sont des garçons raidis et leurs histoires se pendent

au bout d’une corde

l’angle lame la peau nue et le coup sur la nuque

ils disent flatte l’écorce soulève frappe

crie pour la peine ici personne n’écoute

bâtis comme mille ils s’élèvent

haches rouillées de cap en ciel

sur les trembles pourris et maigres

ils se butent s’affaissent

mes démanchés

viande serrée sur couches de sapin noir ils ont le cheveu dense

d’une guerre somnolente contre qui contre

la hache le sang la lymphe la hache

dans les racoins des camps l’espoir faisandé par la nuit pisse

de peur pupilles fixes un moins que rien dressé au noir veille au

massacre quand le vent se désaxe on entend mastiquer les poux

le chœur braque ses bouches rondes

comme autant d’armes molles

sur mon otite crevée

je les secoue je les arrache

les vomis mais ils demeurent

mes dépités

soufflent tabac pousse tympan bruit blanc je pense

notre mal est de souche

leur silence est chaleur

détestable et vitale un point d’appui aux chants infimes

je les veux libres

mais leurs mains pleines mon cœur mouillé

le lac les corps veinés si loin déjà mes doigts calcaires

se tendent vers les hauts désirs

la grimpe nue le cap offert

quand la lave s’écoule d’entre mes yeux

je m’augure

en haut du cap les chants arrivent essoufflés

sur les antennes fines des papillons de nuit

une poussière holographique

se faufile se répand sous la peau des formes abstraites s’animent

peu à peu le lac les ronces les corps de pantins secs

mes pères sont devenus vieillards

ils dansent par accident le long de mes doigts étonnés

presque heureux sans savoir

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles (fictions) et poèmes inédits soumis au concours.

Vous aussi, vous écrivez? Participez à nos prix de création!