Un véhicule fonce dans une pharmacie de Sherbrooke

L’incident est survenu à l’intersection des rues King Est et de la 7e avenue.

Vers 2 h, on a entendu un gros bruit. Quand on s’est présentés vers la caisse avant, on a réalisé qu’un véhicule était rentré dans la vitrine du commerce , raconte la pharmacienne propriétaire Chemika Mamode.

Les dommages sont relativement nombreux, mais heureusement, on est vraiment chanceux, personne n’a été blessé à l’intérieur. Nous sommes un peu sous le choc, mais personne au niveau de la pharmacie, que ce soient les employés, les clients, n’a été blessé. Une citation de :Chemika Mamode, pharmacienne

Le véhicule a été remorqué mercredi après-midi. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Elle ignore ce qui a causé la collision. Le conducteur du véhicule a été transporté en ambulance et semblait être correct, aux dernières nouvelles. [...] La distance étant tellement grande entre la rue et les vitrines de la pharmacie, on se demande encore comment ça se fait que le véhicule ait pu rentrer dans la façade , ajoute-t-elle.

Selon le Service de police de Sherbrooke (SPS), le conducteur du véhicule est un homme dans la cinquantaine. Il aurait subi un malaise avant de bifurquer vers la pharmacie. Il a été transporté à l'hôpital en ambulance et on ne craindrait pas pour sa vie. Rien ne porte à croire qu'il s'agirait d'un acte criminel, souligne le SPSService de police de Sherbrooke .

Des dommages à évaluer

Il est encore trop tôt pour calculer l'étendue des dommages, indique Chemika Mamode.

On a des assurances, mais c’est trop tôt encore pour estimer les dommages, on ne sait pas s’il y a eu des dommages au niveau de la structure et tout , explique-t-elle.