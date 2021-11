L’APTS s’inquiète des listes d’attente en Abitibi-Témiscamingue

L’APTS s’inquiète des impacts de la pénurie de personnel dans le réseau de la santé de la région. Les syndiqués ont symboliquement livré 15 000 bulletins de vote au ministre, représentant tous les usagers en attente de services dans la région.

On est venu dire au ministre Dufour qu’on trouve qu’il se fait discret pour défendre les droits des usagers de la région, souligne Claudie Beaudoin, représentante nationale de l’APTS en Abitibi-Témiscamingue. On ne se sent pas réellement écoutés par le gouvernement. Il faut que le ministre porte notre message et qu’on trouve des solutions adaptées à notre situation.

L’APTS s’inquiète notamment de voir plus de 2000 personnes en attente d’un examen de résonance magnétique, ou encore les délais pour avoir accès à du soutien à domicile.

Il y a une pénurie de personnel à plusieurs niveaux, pas juste dans les soins infirmiers, rappelle Claudie Beaudoin. Les chiffres sont impressionnants et c’est inacceptable pour tous les gens qui ont besoin de services immédiats. Plusieurs personnes se font à l’idée de devoir attendre plusieurs mois, mais ça peut avoir des impacts directs sur la dégradation de leur santé.

Pour l’APTS, une des solutions à la pénurie de main-d'œuvre passe par une amélioration sensible des conditions de travail de ses membres. Sans contrat de travail depuis mars 2020, le syndicat est toujours en négociations avec Québec.