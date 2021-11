30 nouveaux cas de COVID-19 signalés mercredi en Nouvelle-Écosse

Les responsables de santé publique ont refusé d’indiquer à quel endroit s’était déroulée l’activité, mais la Dre Shelley Deeks, médecin hygiéniste en chef adjointe de la Nouvelle-Écosse, a spécifié lundi dernier qu’il s’agissait d’un événement sur plusieurs jours, qui a réuni une centaine de personnes à la fin octobre.

L’activité a entraîné une transmission secondaire du virus causant la COVID-19 à d’autres lieux de culte, à des lieux de travail, et à un centre de soins de longue durée situé à Pugwash.

La preuve de vaccination complète contre la COVID n’est pas obligatoire en Nouvelle-Écosse pour les services religieux.

Avec trois nouveaux résultats positifs confirmés mercredi, il y a maintenant 20 résidents et deux employés du foyer de soins East Cumberland Lodge qui sont atteints de COVID-19.

La transmission communautaire du virus est observée dans les parties nord et ouest de la Nouvelle-Écosse, selon le gouvernement provincial.

La découverte de 30 nouveaux cas de COVID-19 est signalée mercredi à travers la Nouvelle-Écosse. Un peu plus de la moitié (16) ont été dépistés dans la partie nord de la province, mais seulement deux dans l’ouest.

Le nombre d’hospitalisations est resté stable. Il y avait toujours mercredi 10 patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux de la province, dont un aux soins intensifs. Une personne a donc quitté les soins intensifs depuis le bilan de la veille.

En tenant compte des gens qui ont contracté la maladie, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique a légèrement diminué depuis mardi, passant de 281 à 277.

Vaccination

Selon les plus récentes données, au moins 83 % des résidents de la Nouvelle-Écosse admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu au moins une dose, et plus de 78 % ont reçu les deux doses recommandées.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.

Jour du Souvenir

En raison du jour du Souvenir, le jeudi 11 novembre, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ne publiera pas de nouveau bilan de la COVID-19 avant vendredi.

Des centres de dépistage de la COVID et de vaccination demeurent néanmoins ouvertes jeudi.