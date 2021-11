La réforme de la santé au Nouveau-Brunswick sera présentée le 17 novembre

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a annoncé mercredi matin à l’Assemblée législative que le plan sera dévoilé le 17 novembre.

Le premier ministre Blaine Higgs a expliqué peu après, durant une mêlée de presse, que le plan comprend des engagements très fermes pour les choses qui vont changer .

Il a ajouté que le plan se concentre sur la population et que le but est d’améliorer la livraison des services de santé dans la province, comme l’accès aux médecins de famille et la réduction du temps d’attente pour les interventions chirurgicales.

Le plan de réforme a été précédé d’un exercice de consultations publiques. Un porte-parole du ministère de la Santé a indiqué l’été dernier, à la suite de ces consultations, que les priorités du gouvernement et celles des Néo-Brunswickois étaient parfaitement alignées .

Roger Melanson, chef de l'opposition officielle Photo : Radio-Canada

Les intentions du gouvernement de Blaine Higgs inquiètent toutefois l’opposition officielle. Le chef intérimaire du Parti libéral, Roger Melanson, a déclaré mercredi qu’il s’attend à des compressions. Il craint que des régions perdent des services de santé et que des patients en milieu rural doivent se déplacer sur de plus longues distances pour obtenir des soins.

« Si vous analysez les actions du gouvernement depuis les trois dernières années [...], il est en train de détruire ou essaie de détruire ce qui a été fait par les gouvernements précédents. Nous sommes sceptiques face à ce qui s’en vient. Nous savons qu’il y aura certaines réductions dans le système de santé. Nous croyons qu’il y aura des régions qui perdront des services », affirme Roger Melanson.

Le chef de l’opposition rappelle que le gouvernement Higgs avait annoncé en février 2020 son intention de fermer les services d'urgence la nuit dans six hôpitaux.

Il s’agissait des hôpitaux des communautés suivantes : Caraquet, Grand-Sault, Sainte-Anne-de-Kent, Perth-Andover, Sackville et Sussex. Cette annonce avait entraîné une levée de boucliers dans la province et le gouvernement a annulé le tout quelques jours plus tard.

La porte-parole du Parti vert en matière de santé, Megan Mitton, a déclaré mercredi que les gens de sa circonscription attendent depuis longtemps les détails de cette réforme. Elle dit qu’ils ont hâte d’en savoir davantage, mais qu'ils sont inquiets.

La porte-parole du Parti vert en matière de santé, Megan Mitton Photo : Radio-Canada

Les régions rurales sont souvent négligées , dit-elle, rappelant que plusieurs hôpitaux en régions rurales de la province ont récemment vu des réductions de services, particulièrement aux services d’urgence.

Par exemple, la députée Mitton souligne que l’urgence de l’hôpital de Sackville est maintenant fermée le soir et la nuit, pour une période indéterminée.

C’est difficile de faire confiance au gouvernement Higgs, de croire que ce gouvernement va considérer les besoins des régions rurales , a déclaré Megan Mitton.

Avec les informations d’Alix Villeneuve