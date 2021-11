Valérie Maltais débute sa saison sur le circuit de la Coupe du monde vendredi

La compétition se tient en Pologne. Il s'agit de la première étape du processus de qualification pour les Jeux olympiques de Pékin.

En octobre dernier, l'ancienne représentante des F-18 de La Baie a remporté le titre canadien sur 1000 mètres et le bronze sur 1500 mètres.

À sa quatrième saison depuis sa transition en longue piste, Valérie Maltais estime être mieux outillée sur la glace.

C’est la première saison où j'arrive au niveau international. J'ai ce sentiment-là que j'ai fait plus ma place. J'ai un peu plus confiance en moi lorsque j'arrive sur la ligne de départ. Et puis, j’ai fait beaucoup de préparation mentale avec un groupe préparateur mental cette saison, ce qui fait une grande différence jusqu’à maintenant. Donc, je me sens d’attaque pour ces coupes du monde , affirme la patineuse.

En raison de la pandémie de COVID-19, la dernière saison des patineurs de l’équipe canadienne s’était limitée à une bulle de cinq semaines aux Pays-Bas.

Cette année les patineurs peuvent s'entraîner au tout nouveau Centre de glaces Intact Assurances, à Québec.

Avec des informations de Roby St-Gelais