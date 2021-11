Vers un retour en présentiel de fonctionnaires fédéraux

Dans une déclaration écrite envoyée mercredi après-midi, elle souligne que Santé Canada a diffusé de nouvelles directives relatives à la santé et sécurité au travail des employés de la fonction publique et que cela permettra éventuellement le retour au bureau de bon nombre de personnes.

La mise à jour du gouvernement du Canada sur la santé au travail permettra à un plus grand nombre de fonctionnaires de revenir dans les milieux de travail fédéraux. Il s'agit d’une bonne nouvelle qui permettra d’orienter la planification ministérielle des lieux et des modalités de travail des fonctionnaires fédéraux en fonction de leurs contextes opérationnels, de la nature de leur travail et des conseils des autorités de santé publique , peut-on lire.

Mme Fortier a réitéré que le retour en présentiel devait se faire de façon graduelle et que la formule à suivre allait varier d’un ministère à un autre.

Je m’attends à ce que les étapes au sein des organisations fédérales soient mises en place de manière progressive avec une mobilisation soutenue des employés , ajoute la ministre.

Il n’y a pas d’approche unique. En tant que chefs de leur organisation, les administrateurs généraux sont responsables de la sécurité et du bien-être de leurs employés. Une citation de :Extrait d’une déclaration écrite de Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor (archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Les directives données par Santé Canada précisent que le taux d'occupation des bâtiments peut être graduellement augmenté, potentiellement jusqu'à l'occupation complète . On peut également y lire que le port du masque est requis lorsque la distanciation physique n’est pas possible.

Un outil d’évaluation des risques est à la disposition des exploitants de bâtiments pour déterminer quel taux d’occupation est approprié. Il peut s’appliquer à des milieux de travail, mais aussi à des écoles et à des lieux de culte, précise Santé Canada sur une page web.

De son côté, la médecin chef en santé publique à Santé publique Ottawa abonde dans le même sens. Dre Vera Etches estime que les mesures qui sont déjà en place sont efficaces.

En ce moment, des entreprises considèrent si c’est le temps de retourner au bureau et il y a des mesures qui créent un environnement plus sain pour ce retour. C’est important d’avoir la protection avec la vaccination et il y a des politiques [l’exigeant]. Aussi, on continue avec le port du masque à l’intérieur, la ventilation, la distanciation quand c’est possible.

Conserver un modèle hybride

L’Alliance de la fonction publique du Canada ( AFPCAlliance de la fonction publique du Canada ) se veut rassurante. Le vice-président exécutif régional de la région de la capitale nationale, Alex Silas, rappelle que c’est une première étape et qu’aucune date de retour n’a encore été fixée.

L’annonce de mercredi ne veut pas dire qu’il va y avoir un retour massif dans les édifices fédéraux , précise-t-il, en rappelant que chaque département de chaque région du pays doit encore élaborer son plan de retour au travail.

De son côté, l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada va tenir des consultations avec les syndicats et les comités de santé et sécurité au travail afin d’assurer un retour en douceur et de faire en sorte que le modèle hybride, soit le travail à la maison et le travail au bureau, soit conservé.

Alex Silas, vice-président exécutif régional de la région de la capitale nationale à l'Alliance de la fonction publique du Canada (Archives) Photo : Radio-Canada

On s’en sort de la pandémie, mais ce n'est pas le temps de rusher. Une citation de :Alex Silas, vice-président exécutif régional de la région de la capitale nationale à l'AFPC

Il faut s’assurer qu’aucun détail n’est laissé au hasard et ce qu’on veut, c’est que les employés qui veulent travailler de la maison puissent continuer à le faire et que ceux qui veulent retourner au bureau puissent le faire aussi , explique Alex Silas.

Une bouffée d’air frais pour le secteur des affaires

C’est une très bonne nouvelle de ravoir des gens au centre-ville , indique Lise Sarazin, directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale.

Outre les commerçants du centre-ville qui ont hâte de redorer leur chiffre d'affaires, il y a aussi le retour en milieu de travail pour le secteur privé qui est accueilli favorablement. La meilleure façon de garder ses employés, c’est d’être ouvert et flexible , dit-elle, donc il faudra aussi composer avec les employés qui préfèrent demeurer en télétravail.

Lise Sarazin est directrice générale du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (Archives) Photo : Radio-Canada

Toutefois, l’augmentation du trafic piétonnier dans le centre-ville d’Ottawa est une très bonne nouvelle , estime Mme Sarazin et elle dit espérer que les entreprises arriveront à solidifier leurs revenus et payer leurs dettes accumulées depuis le début de la pandémie.

Même son de cloche du côté du centre-ville de Gatineau où le départ des fonctionnaires fédéraux a été un coup dur dans le secteur Hull. On attend avec impatience le retour des fonctionnaires fédéraux au centre-ville, même si ce n’est pas à 100 % et même si c’est en mode hybride , indique Annie-Pier Caron Daviault, directrice générale de Vision Centre-Ville, un regroupement de gens d’affaires de Gatineau, qui dit attendre cette annonce depuis longtemps .

Selon elle, les échos laissent entendre qu’un retour progressif pourrait être envisagé après la période des fêtes. Pour nous, ce serait de bon augure, surtout que les mois de janvier, février et mars sont historiquement plus difficiles dans le secteur de la restauration, donc ça donnerait un coup de pouce , précise Mme Daviault.

La directrice générale de Vision centre-ville de Gatineau, Annie-Pier Caron Daviault Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Elle aimerait toutefois voir un peu plus d’action au centre-ville en décembre. Je sais que les téléphones commencent à sonner dans les établissements pour des partys de Noël, étant donné qu’on a le droit à 10 personnes par table dans les restaurants . Bien que le secteur reprend vie peu à peu, les restaurateurs marchent encore sur la corde raide, dit-elle.

La directrice générale de Vision Centre-Ville admet que les choses ne seront pas comme avant de sitôt, mais elle espère que la pandémie aura permis de tirer certaines leçons, comme la diversification des travailleurs au centre-ville. Par ailleurs, de nouvelles entreprises comptent s’établir dans le secteur du Vieux-Hull, dit-elle, de quoi combler l’absence laissée par les fonctionnaires.

Avec les informations d'Ismaël Sy