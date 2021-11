De la sensibilisation pour les usagers du carrefour giratoire à Alma

Depuis la construction des deux carrefours giratoires à Alma et Saint-Nazaire dans le cadre du projet de voie de contournement de la route 169, près d’une vingtaine de collisions, pour la plupart matérielles, ont eu lieu.

Avec la sensibilisation des usagers ce matin, avec la remise des prospectus, on pense vraiment diminuer ce nombre-là et avoir une circulation plus fluide du côté nord , soutient le porte-parole de la SQSûreté du Québec , Hugues Beaulieu.

Le barrage routier a été organisé de 10 h à 11 h. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La conseillère en communication et porte-parole régionale pour le MTQministère des Transports du Québec , Nathalie Girard, invite les automobilistes à ralentir à l'approche d'un carrefour giratoire avant de choisir la voie menant à leur destination et à l'indiquer à l'aide des clignotants.

Ici, on gère les exceptions. On vient vraiment identifier les bons comportements à adopter et aussi ceux à éviter. On veut consolider les bonnes pratiques acquises depuis la dernière année dans les nouveaux aménagements à Alma et à Saint-Nazaire , explique-t-elle.

De plus, selon le site Internet du MTQministère des Transports du Québec , le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui veut entrer dans l'anneau doit céder le passage aux piétons, aux cyclistes et aux véhicules routiers qui y circulent déjà . Il peut aussi être nécessaire de devoir s'arrêter complètement avant de s'engager lorsqu'il y a un trafic dense, mais pas une fois engagé.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, et la conseillère en communication et porte-parole régionale du MTQ, Natalie Girard, ont participé à l'événement. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Des activités de sensibilisation comme celle de mercredi matin ne sont pas systématiquement organisées quand de nouveaux aménagements sont créés.

On examine le réseau lorsque l’on fait de nouveaux aménagements comme ceux-là. Puis, lorsque l’on désire renforcer des comportements et aussi identifier des comportements à éviter comme aujourd’hui, on s’associe avec des partenaires naturels comme la Sûreté du Québec, pour allier nos forces , précise la porte-parole régionale.

Le feuillet explicatif sera aussi distribué dans plusieurs foyers du quartier Isle-Maligne, dans les écoles de conduite de la région ainsi que dans des lieux avoisinants les nouveaux carrefours giratoires. Le MTQministère des Transports du Québec prévoit aussi diffuser prochainement une vidéo éducative sur les médias sociaux.

Le ministère des Transports gère quatre carrefours giratoires au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le ministère des Transports est responsable de quatre carrefours giratoires dans la région. Deux d'entre eux sont situés aux extrémités de la voie de contournement à Alma. Un autre se trouve sur la route 169 à Saint-Gédéon et le quatrième est dans le secteur de La Baie, à la sortie de l'autoroute 70.