En 18 mois, un cardiologue de Calgary a sauvé deux hommes et les a également opérés

Alors qu’il n’était pas au travail, le chirurgien cardiaque Corey Adams a pratiqué une réanimation cardiorespiratoire sur deux hommes, qu'il a par la suite opérés dans son bloc. Le tout à un an et demi d'intervalle.

En juin 2020, Corey Adams, chirurgien cardiaque à l’Institut cardiovasculaire Libin, de l’Université de Calgary, et sa femme, Jennifer Adams, elle aussi médecin, faisaient de la randonnée près de Canmore quand ils ont entendu quelqu’un appeler à l’aide. Un homme s’était évanoui, et son visage devenait bleu. Le Dr Adams a pratiqué un massage cardiorespiratoire pendant 20 minutes sur l’homme âgé de 60 ans.

Quelques jours plus tard, alors qu'il réalisait un quintuple pontage cardiaque en salle d'opération, il s'est rendu compte que son patient et le randonneur étaient le même homme.

Déjà vu

En août de cette année, le scénario se répète. Le couple est en sortie avec ses enfants, quand la Dre Jennifer Adams a vu un homme qui s'était effondré alors qu'il faisait de la course à pied.

Il avait le visage tourné vers le sol, il n’y avait personne autour et nous nous sommes arrêtés, explique Corey Adams. Il n’avait pas de pouls. Alors, j’ai commencé le massage cardiaque et nous avons appelé du renfort.

Le médecin affirme que, si la victime s’était effondrée quelques mètres plus loin ou dans les bois, personne ne l’aurait vue et elle aurait probablement été retrouvée sans vie.

La personne en question, Eric McVeigh, est née avec un problème de cœur.

Les chances ne sont vraiment pas en sa faveur. Eric a vraiment de la chance. Avoir une valve qui ne s'ouvre pas correctement, revenir de la réanimation et ne pas avoir de problème neurologique est vraiment rare , explique le Dr Adams.

Kevin McVeigh s'est écroulé alors qu'il courait. Il a été secouru par le Dr Corey Adams qui a pratiqué un massage cardiaque, et, quelques jours plus tard, l'a opéré dans son bloc. Photo : Avec la permission de Kevin McVeigh, via La Presse canadienne

M. McVeigh, 34 ans, se rappelle avoir senti qu’il manquait de souffle pendant sa course. Puis, après s’être arrêté, il s'est que ce n'était rien de grave et il s’est remis à courir.

La prochaine chose dont je me suis souvenu, c’est que je me suis réveillé aux urgences de l'Hôpital Foothills de Calgary, entouré de médecins.

C'est le Dr Adams qui a opéré le jeune homme pour changer la valve défectueuse de son coeur.

Je me sens tellement chanceux que quelqu’un se soit trouvé là pour me faire un massage cardiaque, un expert en plus , dit Kevin Adams avec émotion.

Le Dr Adams encourage tout le monde à apprendre la technique de réanimation cardiaque. Il affirme avoir été taquiné par ses collègues, qui lui ont fait remarquer qu’il était déjà suffisamment occupé sans partir à la recherche de nouveaux patients au volant de son véhicule.

Même s’il rit volontiers de ces plaisanteries bon enfant, il admet tout de même que le fait d'avoir vécu ces deux situations est un peu étrange.