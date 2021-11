Des compositions de piano pour rendre hommage aux anciens combattants

Emily est sensible à ce que peuvent vivre les militaires et voulait leur rendre hommage à l'occasion du jour du Souvenir.

Son conjoint, Devin Wilkins est un ancien combattant qui a été déployé sur les conflits armés en Croatie au début des années 90. Il souffre aujourd’hui de stress post-traumatique, qu'il a de la difficulté à gérer au quotidien.

J'espérais pouvoir faire quelque chose pour que nos anciens combattants et nos militaires ne se sentent pas oubliés, mais plutôt valorisés et vus.

La professeure de piano ne voulait pas se limiter aux anciens combattants. Elle a inclus des militaires actifs parmi les destinataires, âgés de 36 à 85 ans.

Qu’un petit gars prenne le temps de faire quelque chose comme ça, je suis vraiment honoré, et bien plus touché que je l’aurais imaginé.

Au total, 32 œuvres originales ont été créées par des jeunes âgés de cinq à 19 ans, ainsi qu'un morceau écrit par Emily. Cette expérience a été très bien accueillie par les jeunes, heureux de composer un morceau de piano original et de rendre hommage à leurs aînés.

Je voulais apporter un peu de bonheur à une personne et la faire sourire. Je ne voulais pas que mon morceau soit trop sombre, je voulais qu'il soit comme une fleur qui s'épanouit à la sortie de l'hiver.

Je pense qu'il est important de comprendre et d'apprendre sur le passé, et de savoir ce que ces gens ont fait pour le Canada et d'autres pays.

Une citation de :Kai Stenstrom