Annamie Paul n’est plus cheffe du Parti vert

Annamie Paul a formellement démissionné à titre de cheffe du Parti vert du Canada, plus de six semaines après avoir annoncé publiquement sa décision.

Le 27 septembre, j’ai entrepris le processus pour quitter mes fonctions. Aujourd’hui, j’ai envoyé un avis formel de démission au Parti vert du Canada. Je vais également mettre fin à mon adhésion au Parti vert du Canada , a-t-elle tweeté mercredi.

Ce fut un honneur de travailler pour le peuple canadien et j’ai hâte de servir d’autres manières , a-t-elle ajouté, dans un message rédigé uniquement en anglais.

Annamie Paul avait publiquement annoncé son départ une semaine après la piètre performance de son parti lors des élections générales du 20 septembre, survenue dans la foulée de guerres intestines.

Le Parti vert a conservé les deux sièges qu’il détenait aux Communes, mais n’a récolté que 2,3 % des suffrages exprimés, une chute draconienne par rapport aux 6,5 % des appuis obtenus en 2019.

Mme Paul a elle-même mordu la poussière dans la circonscription de Toronto-Centre.

CBC News avait dévoilé à la mi-octobre que la démission de Mme Paul ne s’était pas formellement concrétisée en raison de négociations entourant des différends juridiques l’opposant au parti.

Les négociations portaient notamment sur une compensation pour les frais juridiques engagés par Mme Paul dans le cadre d’un conflit l’opposant à des membres qui voulaient l’écarter de son poste avant l’élection générale.

Elles concernaient aussi le sort d'une ordonnance d’arbitrage qui avait permis à Mme Paul de demeurer en poste l’été dernier. Le Parti vert avait contesté cette ordonnance devant la Cour supérieure de l’Ontario.

Mme Paul n’a rien mentionné à ce sujet mercredi, et le Parti vert n’a pas commenté la nouvelle non plus.

Un départ dans l'amertume

Le 27 septembre, Mme Paul avait expliqué avec amertume qu’elle n’avait pas la force de continuer à remplir son rôle, ni celle de continuer à subir les attaques qu’elle imputait à des conseillers et à d’anciens chefs du parti.

Elle avait décrit ses mois à la barre du parti comme la pire période sa vie .

Annamie Paul est devenue la première femme noire et juive à diriger un parti politique fédéral, lorsqu’elle a été élue à titre de cheffe des verts en octobre 2020. Elle succédait à Elizabeth May.

Les dissensions au sein du Parti vert sont apparues le printemps dernier, après que l'armée israélienne eut lancé une offensive en sol palestinien en réplique à des tirs de roquettes palestiniennes vers Israël.

La députée verte de Fredericton, Jenica Atwin, une étoile montante du parti, avait condamné des frappes aériennes à Gaza et réclamé la fin de l’apartheid . Son collègue Paul Manly avait dénoncé un nettoyage ethnique .

Le conseiller principal de Mme Paul, Noah Zatzman, avait alors accusé des députés verts de discrimination et d’antisémitisme et s'était engagé à travailler contre leur réélection, déclenchant une véritable crise à l'interne.

De nombreux militants ont alors reproché à Mme Paul de ne pas avoir désavoué M. Zatzman, tandis que Mme Atwin annonçait qu'elle passait dans le camp du Parti libéral.

L'affaire a durablement ébranlé le leadership de Mme Paul, qui a ensuite été ouvertement contesté par une partie des membres du parti.

Jenica Atwin finalement été réélue sous la bannière libérale dans Fredericton, privant les verts de leur seul siège dans l’est du pays, tandis que M. Manly a été défait dans Nanaimo-Ladysmith.

Le Parti vert est aujourd'hui représenté à la Chambre des communes par Mme May et Mike Morrice, député de Kitchener-Centre.

M. Zatzman s'est depuis joint à la firme de relations publiques torontoise Aurora Strategy Group.