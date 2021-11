La Ressource vise 500 000 $ pour son 25e Téléthon

L’événement se tiendra le dimanche 30 janvier prochain, de 16 h à 22 h, au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et sur les ondes de Noovo Abitibi-Témiscamingue

L’organisme avait amassé une somme record de 637 000 $ en janvier dernier lors de son 24e Téléthon. Comme l’explique le directeur général Rémy Mailloux, ce résultat exceptionnel a permis à la Ressource de développer de nouveaux services.

On fixe l’objectif à 500 000 $ parce que c’est un montant qui nous permet d’offrir d’excellents services pour nos membres, précise-t-il. Mais avec un résultat comme l’an passé, ça nous a permis d’investir dans le loisir et le sport, ce qu’on ne faisait pas avant. Plus on a d’argent, plus on peut investir pour offrir une meilleure qualité de vie aux personnes handicapées de la région.

Le directeur général ne cache pas sa fierté de voir que le Téléthon est toujours aussi important pour la région, 25 ans après sa création.

On y croyait au départ, mais on ne savait pas que ça allait marcher aussi bien, reconnaît Rémy Mailloux. Les gens du provincial nous disaient que des téléthons, ça ne marchait plus. On a lancé l’idée en s’assurant qu’on allait dire aux gens de la région ce qu’on fait et qu’on allait faire ce qu’on dit. En n’ayant plus à nous battre pour garder les sous ici, on a pu développer les services en partenariat avec la communauté.

Dany Marchand et Jean-François Blais sont coprésidents d'honneur du Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour ce 25e Téléthon, la Ressource a fait appel à Dany Marchand et Jean-François Blais à titre de coprésidents d’honneur. Les deux hommes d’affaires sont aussi copropriétaires des Foreurs de Val-d’Or et des Huskies de Rouyn-Noranda respectivement.

Quand Rémy m’a dit que les Foreurs avaient accepté, je ne pouvais pas les laisser gagner, souligne Jean-François Blais. Sérieusement, c’est une cause tellement facile à appuyer. C’est un projet de société pour la région d’aider des gens qui n’ont pas eu la même chance que tout le monde.

On sait que les besoins de la Ressource sont grandissants et c’était naturel de s’impliquer en association avec nos rivaux des Huskies, renchérit Dany Marchand. On laisse tout ça de côté quand on parle de solidarité. On va faire tout ce qu’il faut pour relever le défi.

Notons que la direction musicale du Téléthon sera assumée une fois de plus par Vincent Lemay-Thivierge. Plusieurs artistes de la région et de l’extérieur ont déjà confirmé leur présence, tels que Jacques Michel et les Gars du Nord, un groupe du Nouveau-Brunswick composé notamment de Wilfred Lebouthillier et Jean-Marc-Couture.