Les étudiants de l’Université de Saint-Boniface retourneront en classe en janvier

Les étudiants doivent prouver d'ici le 15 novembre qu'ils sont complètement immunisés contre le virus pour le retour en classe prévu pour janvier.

Depuis la rentrée de cet automne, l' USBUniversité de Saint-Boniface accueille 10 % des étudiants en présentiel. Le vice-recteur à l'administration et aux finances, Richard Fréchette, souligne que cet effectif réduit permet entre autres de faire respecter la règle de la distanciation physique.

Le campus de l'USB est trop petit petit pour qu'on puisse compter sur la distanciation physique comme mesure protectrice, indique le vice-président de l'association étudiante. (archives) Photo : Radio-Canada

Il précise que le retour de tous les étudiants sur le campus passait forcément par une autre étape.

On ne peut plus maintenir la couche de protection qu'est la distanciation sociale. Afin d'offrir un lieu sécurisé, on a choisi de demander la pleine immunisation à tous nos étudiants, tous les employés et au corps professoral , souligne-t-il.

Ceux qui ne seront pas vaccinés devront apporter la preuve d'une exemption médicale, indique Richard Fréchette. Ils seront alors soumis à des tests de dépistage réguliers.

On parle seulement de ceux qui ont une exemption médicale pour des raisons qui sont reconnues par la province ou une exemption de l'université en vertu du code des droits de la personne du Manitoba , précise-t-il.

Aucune autre personne ne pourra accéder au campus sans être pleinement vaccinée. Une citation de :Richard Fréchette, vice-recteur à l'administration et aux finances

Par conséquent, les étudiants qui ne se feront pas vacciner ne pourront plus suivre leur enseignement à distance, sauf si les cours étaient offerts en ligne avant la pandémie, ajoute le vice-recteur à l'administration et aux finances.

10 % des étudiants de l'USB suivent leur cours sur le campus en ce moment. Photo : Radio-Canada

L'association étudiante approuve la mesure

Nous sommes extrêmement contents de pouvoir suivre des cours sur le campus à nouveau et de le faire en toute sécurité. On sait tous que l'éducation en personne, c'est ce qu'il y a de mieux , se réjouit le vice-président aux affaires externes de l'Association étudiante de l'USB, Simon Boily.

De plus, il affirme que vu la petite taille du campus, il sera impossible de respecter la distanciation physique quand tous les étudiants seront de retour.

Selon lui, l'association étudiante a eu plusieurs rencontres avec l'administration de l'université avant la mise en place de cette exigence. Il note que la population étudiante de l' USBUniversal Serial Bus est majoritairement immunisée ou compte le faire.