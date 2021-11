Ce qui est ouvert ou fermé le jour du Souvenir au Manitoba

La plupart des commerces et services seront fermés ce jeudi 11 novembre pour marquer le jour du Souvenir et respecter la loi provinciale.

Le jour du Souvenir, aussi appelé jour de l’Armistice, est une journée désignée pour commémorer tous ceux et celles qui ont participé, et qui participent encore, aux guerres, aux conflits armés et aux activités internationales pour le maintien de la paix.

Si vous cherchez quelque chose à faire ou si vous avez besoin de faire des courses et des achats, voici une liste de ce qui sera ouvert et fermé.

Test de dépistage de la COVID-19 et vaccination

Dans la région sanitaire de Winnipeg

La clinique Ma Mawi Wi Chi Itata, située au 445, rue King est ouverte de 9 h à 17 h.

Le centre de dépistage au volant de MPI Société d'assurance publique du Manitoba , situé au 1284, rue Main, et celui situé au 604, chemin St. Mary's, demeurent ouverts de 9 h à 16 h.

, situé au 1284, rue Main, et celui situé au 604, chemin St. Mary's, demeurent ouverts de 9 h à 16 h. Les centres de dépistage au volant de MPI Société d'assurance publique du Manitoba situés 125, rue King Edward, et le centre de dépistage situé sur 1066, avenue Nairn ainsi que le centre sans rendez-vous au 1, chemin Research, sont ouverts de 7 h à 19 h.

situés 125, rue King Edward, et le centre de dépistage situé sur 1066, avenue Nairn ainsi que le centre sans rendez-vous au 1, chemin Research, sont ouverts de 7 h à 19 h. La centre de vaccination mobile au 1181, avenue Portage et le centre sans rendez-vous au Garrick Centre sont ouverts de 9 h à 16 h.

Prairie Mountain

Le centre de dépistage au volant situé avenue Van Horne Est, à Brandon, est ouvert de 8 h 45 à 16 h 30.

La clinique au Centre Keystone à Brandon demeure en activité de 9 h à 16 h.

Entre-les-lacs et de l'Est

Les cliniques situées au 622, promenade Easton, à Selkirk, au 47, rue Maple, à Powerview-Pine Falls et le centre de dépistage au volant au 35, avenue Railway, à Eriksdale, sont ouverts de 9 h à 16 h.

Santé Sud

Les centres de dépistage à l'auto du centre Southland sur la promenade Norquay et au 365, avenue Reimer sont ouverts de 8 h 40 à 16 h.

La clinique située à l'intersection de l'avenue Portage et la 5e rue SE à Portage la Prairie est ouverte de 8 h à 15 h 30.

Nord

Les cliniques situées au 2, avenue North, à Flin Glon, au 320, avenue Fisher, à The Pas, et au Centre Plaza de Thompson sont ouvertes de 11 h à 15 h.

Les rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 seront disponibles comme d'habitude.

Ordures et recyclages

À Winnipeg, le ramassage des poubelles et des bacs de recyclage n'est pas prévu le jeudi 11 novembre. La Ville suggère de sortir les bacs à déchets et de recyclage, le lendemain, si le jour de collecte dans votre quartier est jeudi.

Transports

Les autobus de la Régie des transports de Winnipeg suivent l’horaire du dimanche.

La Ville de Winnipeg offre le service d’autobus gratuitement aux vétérans et aux membres actifs des Forces armées canadiennes, y compris les cadets et les réservistes, ainsi qu’à la personne accompagnatrice de leurs choix.

Pour bénéficier de ce privilège, il faudra porter un uniforme militaire, un signe d’appartenance militaire ou une carte FC à l’embarquement.

Bibliothèques et piscines

Toutes les bibliothèques publiques de Winnipeg ainsi que les centres de loisirs seront fermés.

Les piscines intérieures de la Ville seront fermées, à l’exception des piscines Pan Am et Margaret-Grant et du complexe récréatif Cindy-Klassen.

Les piscines Pan Am et Margaret-Grant seront ouvertes de 13 h à 17 h; et le complexe récréatif Cindy-Klassen, de 14 h à 18 h.

Cimetières

Les cimetières de Brookside, de Transcona et de Saint-Vital demeurent ouverts aux visites de 8 h à 16 h 30.

Commerces

Au Manitoba, la plupart des entreprises ne sont pas autorisées à exercer leurs activités le 11 novembre, sauf les travailleurs de la santé, les policiers, les pompiers, les employés d’hôtel et de restaurants, les travailleurs du secteur agricole et autres.

Les commerces de détail et de services peuvent exercer leurs activités, sauf de 9 h à 13 h.

Pendant cette période, tous les commerces doivent fermer, sauf si le service et le produit fournis sont :

Des plats préparés ou des biens et services liés aux logements

Des services professionnels de santé

Des services vétérinaires

Des médicaments, des appareils chirurgicaux ou des préparations pour nourrissons

De l'essence, de l'huile à moteur ou des produits connexes

Des pièces de véhicule ou des services pour réparations urgentes

Les centres commerciaux Polo Park, Saint-Vital et Kildonan Place ouvrent leurs portes de 13 h à 20 h. Grant Park ouvre ses portes de 13 h à 18 h. Quant à Garden City, les heures d’ouverture sont de 13 h à 21 h.

La plupart des magasins d’alcool de la province et les casinos de Winnipeg seront ouverts dès 13 h, pour fermer aux heures habituelles.

Les magasins Walmart, Superstore et Safeway/Sobeys ouvriront à partir de 13 h.

Musées

Le Musée canadien pour les droits de la personne et le Musée du Manitoba seront ouverts de 13 h à 17 h.